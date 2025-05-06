Рекламу перестанут показывать в VK, Rutube и «Яндекс» 9 Мая

В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года ведущие российские цифровые платформы — Rutube, VK и «Яндекс» — временно прекратят показ коммерческой рекламы. Об этом сообщили представители компаний.
«Вот уже 80 лет 9 мая продолжает оставаться для каждой семьи в России особенным днем. <...> Мы посчитали, что будет важным, чтобы контент на Rutube полностью отвечал настроению этого великого дня, и позволил нашим зрителям сосредоточиться на своих семейных традициях», — заявил заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский. Его слова передают «Известия».
Видеохостинг Rutube введет режим полного отказа от рекламы под названием «День тишины». В течение всего 9 мая пользователи смогут смотреть контент без каких-либо рекламных вставок. Помимо отключения рекламы, Rutube подготовил специальную программу, в которую вошли бесплатный доступ ко всем сериям нового сериала «Таганрог» о сопротивлении на Дону во время фашистской оккупации, документальные проекты, уникальная хроника 1941-1945 годов из архивов Госфильмофонда, документальный цикл Yappy «45 дней до Победы» с воспоминаниями современников войны.
Группа VK, сообщили в пресс-службе, также отключит рекламу сразу на нескольких своих платформах: в сервисе VK Видео, в социальной сети «ВКонтакте», на платформе «Одноклассники». При этом компания запускает масштабный просветительский проект — более 30 специальных инициатив, рассказывающих о различных аспектах военного времени.
Кроме того, компания «Яндекс» уберет рекламные материалы с главной страницы и таких сервисов, как «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Афиша» и «Книги». Вместо них пользователям предложат тематические подборки фильмов, книг и музыкальных произведений военных лет, сообщает ТАСС.
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