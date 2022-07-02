СМИ: украинские боевики используют вейпы в бою против армии РФ

03 июля 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Украинские боевики рассчитывают бороться с российскими дронами с помощью устройств, собранных из вейпов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики начали изготавливать системы сбрасывания дронов, работающие на батарейках, извлеченных из электронных сигарет. Об этом сообщает газета The Independent. «За последние 20 дней мы изготовили 100 систем сбрасывания дронов, использующих батареи для электронных сигарет, а также еще 100 находятся в разработке», — рассказал газете украинский инженер Максим Шеремет. По его словам, из-за отсутствия средств на покупку литиевых батарей и проблем с импортом товаров на Украину. Ранее сообщалось, что рядовые украинские солдаты вынуждены воевать оружием столетней давности. Виной всему коррумпированные власти и офицеры, продающие оружие Запада, которое отправляют в рамках помощи Киеву. Также Украина продает западное оружие в даркнете. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. В Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские боевики начали изготавливать системы сбрасывания дронов, работающие на батарейках, извлеченных из электронных сигарет. Об этом сообщает газета The Independent. «За последние 20 дней мы изготовили 100 систем сбрасывания дронов, использующих батареи для электронных сигарет, а также еще 100 находятся в разработке», — рассказал газете украинский инженер Максим Шеремет. По его словам, из-за отсутствия средств на покупку литиевых батарей и проблем с импортом товаров на Украину. Ранее сообщалось, что рядовые украинские солдаты вынуждены воевать оружием столетней давности. Виной всему коррумпированные власти и офицеры, продающие оружие Запада, которое отправляют в рамках помощи Киеву. Также Украина продает западное оружие в даркнете. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. В Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.