В Кремле рассказали о ходе спецоперации после освобождения ЛНР

В Кремле рассказали о ходе спецоперации в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация по защите Донбасса продвигается по плану. Дальнейшие тактические шаги определяются в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Спецоперация идет по плану. Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, [они определяются] в Минобороны», — отметил Песков.

В выходные Луганская народная республика была освобождена. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Проведение спецоперации президент Путин объявил 24 февраля. Ее целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских нацформирований, денацификация и демилитаризация Украины.

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