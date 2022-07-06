В США объяснили, зачем Байден демонизирует Путина

Байден пытается получить рейтинги за счет демонизации Путина, считают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент США Джо Байден пытается отвлечь внимание от внутренних проблем страны и поднять собственные рейтинги за счет демонизации российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил обозреватель газеты The Washington Times Эдвард Лозански.

«Внутренние проблемы копятся, а рейтинг все падает, поэтому он [Джо Байден] активно пытается сменить тему — раздувая конфликт на Украине и демонизируя российского президента Владимира Путина», — говорится в статье. Однако, по мнению Лозански, усилия американского лидера имеют обратный эффект. «Судя по тому, что происходит на поле боя, все это не только продлевает страдания украинского народа, но и приближает третью мировую, если политика США не изменится — и притом быстро», — заявил автор.

Лозански уверен, что наилучшим решением для Байдена будет следование примеру своего предшественника 37-го президента США Ричарда Никсона, добровольно ушедшему в отставку. «Есть много веских причин, по которым г-н Байден должен пойти по стопам Никсона. Список проступков и унизительных скандалов его и членов его семьи длинный и хорошо известен», — отметил обозреватель.

Ранее президент США неоднократно позволял себе грубые высказывания в адрес российского лидера. Он публично называл Владимира Путина «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Позже Белому дому пришлось оправдываться за высказывания американского лидера, сообщает «Национальная служба новостей». Сам Байден также отказывался от своих слов.

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