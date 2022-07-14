Евросоюз обсуждает отмену санкций против части россиян

14 июля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Юристы Евросоюза обсуждают снятие санкций с части россиян Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз изучает возможность отмены персональных санкций против 40 россиян в связи с тем, что они были приняты по недостаточным основаниям. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Европейский союз ведет переговоры об отмене санкций, наложенных на некоторых россиян, после того, как юристы блока обнаружили, что санкции могли быть наложены по слабым основаниям», — сообщили Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом. Уточняется, что около 40 человек обратились с просьбой об исключении из санкционного списка. «Юридическая служба Европейского совета сообщила послам ЕС, что некоторые из этих запросов были удовлетворены, поскольку информация, предоставленная лицами, находящимися под санкциями, показала, что доказательства, лежащие в основе наказаний, были либо слабыми, либо старыми, либо неверными», — пишет издание. Евросоюз ввел масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС также ввел персональные санкции против сотен российских чиновников, журналистов, общественных деятелей и олигархов. Ранее ЕС добавил в санкционные списки 217 российских физлиц, пишет RT.

Евросоюз изучает возможность отмены персональных санкций против 40 россиян в связи с тем, что они были приняты по недостаточным основаниям. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Европейский союз ведет переговоры об отмене санкций, наложенных на некоторых россиян, после того, как юристы блока обнаружили, что санкции могли быть наложены по слабым основаниям», — сообщили Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом. Уточняется, что около 40 человек обратились с просьбой об исключении из санкционного списка. «Юридическая служба Европейского совета сообщила послам ЕС, что некоторые из этих запросов были удовлетворены, поскольку информация, предоставленная лицами, находящимися под санкциями, показала, что доказательства, лежащие в основе наказаний, были либо слабыми, либо старыми, либо неверными», — пишет издание. Евросоюз ввел масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС также ввел персональные санкции против сотен российских чиновников, журналистов, общественных деятелей и олигархов. Ранее ЕС добавил в санкционные списки 217 российских физлиц, пишет RT.