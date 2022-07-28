Трасс: первый звонок на посту премьера Британии будет на Украину

Первый мой звонок на посту премьера Великобритании будет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявила глава МИД Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс, которая вместе с бывшим министром финансов страны Риши Сунаком вышла в финал избирательной кампании.
«Когда я войду на Даунинг-стрит, 10, первый мой звонок будет президенту [Украины Владимиру] Зеленскому. Мое послание ему будет очень ясным: Великобритания сделает все, что может, чтобы помочь Украине выиграть битву за ее будущее», — сказала Трасс в статье для The Daily Telegraph. Она отметила, что гарантирует, что в случае вступления ее в должность премьера Британии «украинский народ получит вооружение и оснащение, которое ему нужно, чтобы выдавить российские войска из его страны».
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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Первый мой звонок на посту премьера Великобритании будет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявила глава МИД Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс, которая вместе с бывшим министром финансов страны Риши Сунаком вышла в финал избирательной кампании. «Когда я войду на Даунинг-стрит, 10, первый мой звонок будет президенту [Украины Владимиру] Зеленскому. Мое послание ему будет очень ясным: Великобритания сделает все, что может, чтобы помочь Украине выиграть битву за ее будущее», — сказала Трасс в статье для The Daily Telegraph. Она отметила, что гарантирует, что в случае вступления ее в должность премьера Британии «украинский народ получит вооружение и оснащение, которое ему нужно, чтобы выдавить российские войска из его страны». Однако ранее Лиз Трасс заявляла, что Великобритания не готова к вмешательству в российскую спецоперацию на Украину. Она отметила, что Лондон без того «сделал очень много» для Украины с момента начала спецоперации РФ. Политик напомнила, что Британия первая страна Европы, которая отправила оружие на Украину и ввела санкции против России. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.