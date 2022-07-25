Кандидат в премьеры Британии отказалась мешать спецоперации РФ

26 июля 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Британия не будет мешать спецоперации РФ, так как Украина не страна НАТО, заявила Лиз Трасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не готова к вмешательству в российскую спецоперацию на Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Британии, кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс во время дебатов с экс-главой минфина Риши Сунаком. «Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт», — заявила Лиз Трасс, передает Life . По ее словам, вводить войска Великобритании на Украину было бы неправильно, ведь она не является страной НАТО. Министр добавила, что Лондон без того «сделал очень много» для Украины с момента начала спецоперации РФ. Британия первая страна Европы, которая отправила оружие на Украину и ввела санкции против России, напомнила Трасс. Ранее другой кандидат на пост британского премьера Риши Сунак пообещал, что, заняв пост, не будет противостоять импорту российского газа в страну. Замминистра торговли Британии, так же планирующая занять пост премьера, Пенелопа Мордонт заявила о готовности возглавить агрессивную реакцию Запада на РФ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Великобритания не готова к вмешательству в российскую спецоперацию на Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Британии, кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс во время дебатов с экс-главой минфина Риши Сунаком. «Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт», — заявила Лиз Трасс, передает Life. По ее словам, вводить войска Великобритании на Украину было бы неправильно, ведь она не является страной НАТО. Министр добавила, что Лондон без того «сделал очень много» для Украины с момента начала спецоперации РФ. Британия первая страна Европы, которая отправила оружие на Украину и ввела санкции против России, напомнила Трасс. Ранее другой кандидат на пост британского премьера Риши Сунак пообещал, что, заняв пост, не будет противостоять импорту российского газа в страну. Замминистра торговли Британии, так же планирующая занять пост премьера, Пенелопа Мордонт заявила о готовности возглавить агрессивную реакцию Запада на РФ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.