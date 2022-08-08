В ООН открестились от решения зернового вопроса

09 августа 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Представитель генсека ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Организация Объединенных Наций не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний», — подчеркнул Дюжаррик. Он добавил, что «страны не покупают зерно — это все делается через коммерческий сектор». Ранее украинские граждани создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно из Украины. Так как она не набрала достаточное количество подписей, документ должен набрать 25000 подписей.

Организация Объединенных Наций не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний», — подчеркнул Дюжаррик. Он добавил, что «страны не покупают зерно — это все делается через коммерческий сектор». Ранее украинские граждани создали петицию с просьбой перестать экспортировать зерно из Украины. Так как она не набрала достаточное количество подписей, документ должен набрать 25000 подписей.