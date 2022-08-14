В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ на Угледарском направлении

Союзные войска РФ и ДНР разбили оборону ВСУ на Угледарском направлении, сообщил Даниил Безсонов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска совместно с силами ДНР прорвали оборону ВСУ и сделали серьезное продвижение на Угледарском направлении. Об этом заявил заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе. На этом участке фронта за последние месяцы не было существенных продвижений до сегодня», — сообщил Даниил Безсонов в своем telegram-канале.

Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. Вооруженные силы РФ во время специальной операции на Украине полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области. 14 августа российская армия полностью освободила населенный пункт Уды Харьковской области.