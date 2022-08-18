Кадыров: Зеленскому можно объявить «кровавую месть»

19 августа 2022 в 04:18 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров предложил объявить Владимиру Зеленскому «кровную месть» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому можно объявить «кровавую месть», однако его политика доказывает, что он зависим от мнения Запада. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Кровную месть можно было бы объявить и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его», — написал глав Чечни в своем telegram-канале. Политик добавил, что Зеленский по собственному желанию выступает в роли пешки со стороны Запада, который в свое время воспитал на Украине националистов. «Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацисткую бандеровщину и азовщину [нацбатальон Азов] (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). И это лучшая его роль за всю актерскую практику», — считает Кадыров. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Она призвана прекратить геноцид жителей Донбасса, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны украинских националистов и ВСУ. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, поскольку Киев во всем советуется с Западом.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому можно объявить «кровавую месть», однако его политика доказывает, что он зависим от мнения Запада. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Кровную месть можно было бы объявить и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его», — написал глав Чечни в своем telegram-канале. Политик добавил, что Зеленский по собственному желанию выступает в роли пешки со стороны Запада, который в свое время воспитал на Украине националистов. «Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацисткую бандеровщину и азовщину [нацбатальон Азов] (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). И это лучшая его роль за всю актерскую практику», — считает Кадыров. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Она призвана прекратить геноцид жителей Донбасса, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны украинских националистов и ВСУ. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, поскольку Киев во всем советуется с Западом.