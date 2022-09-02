В Германии заявили, что ведут войну с Россией

Junge Welt: Германия воюет против РФ, когда поставляет оружие Украине

03 сентября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Германия хочет расширить военные способности ЕС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия фактически воюет с Россией, когда поставляет оружие Украине. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt. «Во Всемирный день мира 2022 Федеративная Республика находится на марше к беспрецедентному вооружению и войне с Россией, в которой уже фактически находится за счет поставок оружия в Украину. И то, и другое уже имеет серьезные социальные последствия для населения», — написала Junge Welt. Издание отметило, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о необходимости расширить военные способности Евросоюза. В 2025 году Германия собирается увеличить военный бюджет на 25%, отмечает автор материала. Суммарные расходы НАТО на оборону год назад уже были больше трат РФ на эту сферу в 18 раз, альянс собирается и дальше наращивать преимущество. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим Киеву помогают страны НАТО и Евросоюза. Германия отправляет оружие на Украину, в 2022 году страна поставила туда вооружение на сумму 686 млн евро, передает RT. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Германии нужно избежать прямой конфронтации с Россией, цитирует «Национальная служба новостей» Шольца.

Германия фактически воюет с Россией, когда поставляет оружие Украине. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt. «Во Всемирный день мира 2022 Федеративная Республика находится на марше к беспрецедентному вооружению и войне с Россией, в которой уже фактически находится за счет поставок оружия в Украину. И то, и другое уже имеет серьезные социальные последствия для населения», — написала Junge Welt. Издание отметило, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о необходимости расширить военные способности Евросоюза. В 2025 году Германия собирается увеличить военный бюджет на 25%, отмечает автор материала. Суммарные расходы НАТО на оборону год назад уже были больше трат РФ на эту сферу в 18 раз, альянс собирается и дальше наращивать преимущество. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим Киеву помогают страны НАТО и Евросоюза. Германия отправляет оружие на Украину, в 2022 году страна поставила туда вооружение на сумму 686 млн евро, передает RT. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Германии нужно избежать прямой конфронтации с Россией, цитирует «Национальная служба новостей» Шольца.