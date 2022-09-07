Центробанк предрек снижение качества товаров на российском рынке

Центробанк ожидает снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФ
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк России ожидает смещение рынка товаров и услуг в РФ в пользу отечественных альтернатив Фото:

На российском рынке может произойти сокращение предложения товаров и услуг с уклоном на создание альтернатив, а также снижение качественных характеристик товаров и услуг. Такое предположение содержится в бюллетени Центробанка РФ «О чем говорят тренды».

«Предложение товаров и услуг, вероятно, будет сокращаться со смещением ассортиментной матрицы в пользу альтернатив, ранее не представленных или слабо представленных на российском рынке», — говорится в бюллетени, опубликованной на сайте Банка России. Также ожидается, что этот процесс будет сопровождаться снижением средних качественных характеристик товаров и услуг, таких как потребительские свойства, функционал, долговечность, сервисная поддержка и так далее.

Регулятор отмечает, что импорт промежуточных и инвестиционных товаров восстанавливается медленнее, чем потребительский импорт. Предполагается, что это приведет к активному росту импортозамещения либо к уменьшению производства товаров ряда товаров по мере исчерпания созданных ранее запасов. Уточняется, что на краткосрочном горизонте второй вариант считается более вероятным.

Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ планирует запустить новую модель импортозамещения.

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На российском рынке может произойти сокращение предложения товаров и услуг с уклоном на создание альтернатив, а также снижение качественных характеристик товаров и услуг. Такое предположение содержится в бюллетени Центробанка РФ «О чем говорят тренды». «Предложение товаров и услуг, вероятно, будет сокращаться со смещением ассортиментной матрицы в пользу альтернатив, ранее не представленных или слабо представленных на российском рынке», — говорится в бюллетени, опубликованной на сайте Банка России. Также ожидается, что этот процесс будет сопровождаться снижением средних качественных характеристик товаров и услуг, таких как потребительские свойства, функционал, долговечность, сервисная поддержка и так далее. Регулятор отмечает, что импорт промежуточных и инвестиционных товаров восстанавливается медленнее, чем потребительский импорт. Предполагается, что это приведет к активному росту импортозамещения либо к уменьшению производства товаров ряда товаров по мере исчерпания созданных ранее запасов. Уточняется, что на краткосрочном горизонте второй вариант считается более вероятным. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ планирует запустить новую модель импортозамещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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