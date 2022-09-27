Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году в России

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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, пшеница, урожай, зерновые, посев
В России в 2022 году планируется рекордный урожай зерна Фото:

В 2022 году в России ожидается рекордный урожай зерна. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ.

«К настоящему времени уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Это станет рекордным значением за всю историю России», — подчеркнул президент России. Его слова приводит телеканал Россия 24. Также Владимир Путин пояснил, что суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн

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В 2022 году в России ожидается рекордный урожай зерна. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ. «К настоящему времени уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Это станет рекордным значением за всю историю России», — подчеркнул президент России. Его слова приводит телеканал Россия 24. Также Владимир Путин пояснил, что суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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