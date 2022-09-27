Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году в России

27 сентября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

В России в 2022 году планируется рекордный урожай зерна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2022 году в России ожидается рекордный урожай зерна. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ. «К настоящему времени уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Это станет рекордным значением за всю историю России», — подчеркнул президент России. Его слова приводит телеканал Россия 24. Также Владимир Путин пояснил, что суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн

В 2022 году в России ожидается рекордный урожай зерна. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ. «К настоящему времени уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Это станет рекордным значением за всю историю России», — подчеркнул президент России. Его слова приводит телеканал Россия 24. Также Владимир Путин пояснил, что суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн