Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году в России

В России в 2022 году планируется рекордный урожай зерна
В 2022 году в России ожидается рекордный урожай зерна. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ.
«К настоящему времени уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Это станет рекордным значением за всю историю России», — подчеркнул президент России. Его слова приводит телеканал Россия 24. Также Владимир Путин пояснил, что суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн
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