Во Франции осудили попытки США установить господство над Европой

11 октября 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Во Франции обвинили США в завышенных ценах на СПГ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе США стремятся установить мировое экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись конфликтом на Украине. С таким заявлением в Национальном собрании Франции выступил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр. «Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы», — приводит слова французского министра ТАСС. Ле Мэр назвал неприемлемой ситуацию, когда Вашингтон «продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам». «Мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения», — подчеркнул чиновник. Европа столкнулась с энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Причиной ограничений со стороны ЕС стала российская спецоперация до денацификации и демилитаризации Украины. Однако Европа столкнулась с массой рисков, накладывая ограничения на поставки энергоресурсов. Одним из них стала приближающаяся холодная зима. Глава дипломатии ЕС призвал страны-участницы ЕС как можно скорее искать внутренние источники энергии взамен российским энергоресурсам. При этом в Кремле отмечали, что Европа зависима от США в сфере энергетики, что негативно повлияет на европейский континент через 10-20 лет.

США стремятся установить мировое экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись конфликтом на Украине. С таким заявлением в Национальном собрании Франции выступил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр. «Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы», — приводит слова французского министра ТАСС. Ле Мэр назвал неприемлемой ситуацию, когда Вашингтон «продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам». «Мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения», — подчеркнул чиновник. Европа столкнулась с энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Причиной ограничений со стороны ЕС стала российская спецоперация до денацификации и демилитаризации Украины. Однако Европа столкнулась с массой рисков, накладывая ограничения на поставки энергоресурсов. Одним из них стала приближающаяся холодная зима. Глава дипломатии ЕС призвал страны-участницы ЕС как можно скорее искать внутренние источники энергии взамен российским энергоресурсам. При этом в Кремле отмечали, что Европа зависима от США в сфере энергетики, что негативно повлияет на европейский континент через 10-20 лет.