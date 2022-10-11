В России предложили изучать медицину в старших классах

Российских школьников хотят учить азам оказания первой медицинской помощи

12 октября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Российских школьников могут начать обучать медицине Фото: Анна Майорова © URA.RU В российских школах могут начать обучать старшеклассников навыкам оказания первой медицинской помощи. Об этом рассказали автор инициативы, сенатор Елена Шумилова и один из разработчиков программы, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук. «У нас сейчас время такое, которое требует формирования определенных навыков. Наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория. На практике они, к сожалению, ничего не могут сделать. Поэтому здесь и появилась инициатива: как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки», — доложила Елена Шумилова «Известиям». Она предложила проводить обучение в формате курса или кружков. По мнению Павла Савчука, дети должны учиться адекватно реагировать на различные ситуации, связанные со здоровьем, а также бережно относится к своему состоянию и самочувствию близких. Ранее URA.RU писало, что проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки поручил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона выразил надежду, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки во время поздравления педагогов с Днем учителя.

В российских школах могут начать обучать старшеклассников навыкам оказания первой медицинской помощи. Об этом рассказали автор инициативы, сенатор Елена Шумилова и один из разработчиков программы, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук. «У нас сейчас время такое, которое требует формирования определенных навыков. Наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория. На практике они, к сожалению, ничего не могут сделать. Поэтому здесь и появилась инициатива: как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки», — доложила Елена Шумилова «Известиям». Она предложила проводить обучение в формате курса или кружков. По мнению Павла Савчука, дети должны учиться адекватно реагировать на различные ситуации, связанные со здоровьем, а также бережно относится к своему состоянию и самочувствию близких. Ранее URA.RU писало, что проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки поручил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона выразил надежду, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки во время поздравления педагогов с Днем учителя.