Польский генерал признал эффективность новой стратегии спецоперации РФ

Россия выбрала успешную стратегию наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Такое мнение высказал бывший командующий «Гром» генерал Роман Полко.
«Сейчас русские просто изменили свою стратегию — они больше не воюют в сухопутном бою, а разрушают инфраструктуру, желая вызвать энергетический кризис не только в Украине, но и во всей Европе. К сожалению, на данный момент они это делают с неплохими результатами, несмотря на то, что этими беспилотниками воюет украинская ПВО», — сообщил генерал в беседе с польским журналом DoRzeczy.
Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с конца февраля. Утром 10 октября Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Это стало ответом взрыв грузовика на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы.
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Россия выбрала успешную стратегию наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Такое мнение высказал бывший командующий «Гром» генерал Роман Полко. «Сейчас русские просто изменили свою стратегию — они больше не воюют в сухопутном бою, а разрушают инфраструктуру, желая вызвать энергетический кризис не только в Украине, но и во всей Европе. К сожалению, на данный момент они это делают с неплохими результатами, несмотря на то, что этими беспилотниками воюет украинская ПВО», — сообщил генерал в беседе с польским журналом DoRzeczy. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с конца февраля. Утром 10 октября Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Это стало ответом взрыв грузовика на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы.