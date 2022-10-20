20 октября 2022

Сенатор Чижов: смена характера спецоперации на Украине не обсуждается

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, автомат, солдаты, оружие, спецоперация
Россия не собирается менять характер спецоперации на Украине, считает Владимир Чижов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о переименовании специальной операции на Украине в практическом плане после взрыва на Крымском мосту не стоит. Об этом заявил Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от республики Карелия Владимир Чижов.

«Что касается конкретно теракта на Крымском мосту, пока вопрос ставится о расследовании всех обстоятельств и наказании виновных в соответствии с российским законодательством. <…> Это напрямую, я думаю, не связано с определением характера и юридического статуса операции. Так что пока вопрос о переименовании операции в практическом плане не стоит», — заявил Владимир Чижов в беседе с «Известиями».

8 октября украинские спецслужбы устроили взрыв грузовика на Крымском мосту. Утром 10 октября Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее в Кремле заявляли, что решений по поводу изменения статуса спецоперации не принималось после взрыва на Крымском мосту. В США же предрекают, что характер спецоперации РФ скоро изменится.

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Вопрос о переименовании специальной операции на Украине в практическом плане после взрыва на Крымском мосту не стоит. Об этом заявил Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от республики Карелия Владимир Чижов. «Что касается конкретно теракта на Крымском мосту, пока вопрос ставится о расследовании всех обстоятельств и наказании виновных в соответствии с российским законодательством. <…> Это напрямую, я думаю, не связано с определением характера и юридического статуса операции. Так что пока вопрос о переименовании операции в практическом плане не стоит», — заявил Владимир Чижов в беседе с «Известиями». 8 октября украинские спецслужбы устроили взрыв грузовика на Крымском мосту. Утром 10 октября Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее в Кремле заявляли, что решений по поводу изменения статуса спецоперации не принималось после взрыва на Крымском мосту. В США же предрекают, что характер спецоперации РФ скоро изменится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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