Совладелец S7 Group Филева отказалась от поста гендиректора и покинула Россию

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Татьяна Филева уехала из России Фото:

Совладелец S7 Group Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора компании. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова. По данным журналистов, она уехала из России.

С 21 октября гендиректором компании стал Дмитрий Куделькин, занимавший пост заместителя гендиректора S7 Group, сообщила Никифорова РБК. По данным источников издания, Филева покинула Россию.

S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. Холдинг занимается организацией и выполнением авиаперевозок. 49,93% акций владеет Владислав Филев, по 25,03% — принадлежат его дочерям Татьяне и Марии.

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Совладелец S7 Group Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора компании. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова. По данным журналистов, она уехала из России. С 21 октября гендиректором компании стал Дмитрий Куделькин, занимавший пост заместителя гендиректора S7 Group, сообщила Никифорова РБК. По данным источников издания, Филева покинула Россию. S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. Холдинг занимается организацией и выполнением авиаперевозок. 49,93% акций владеет Владислав Филев, по 25,03% — принадлежат его дочерям Татьяне и Марии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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