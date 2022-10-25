Совладелец S7 Group Филева отказалась от поста гендиректора и покинула Россию

Татьяна Филева уехала из России
Совладелец S7 Group Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора компании. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова. По данным журналистов, она уехала из России.
С 21 октября гендиректором компании стал Дмитрий Куделькин, занимавший пост заместителя гендиректора S7 Group, сообщила Никифорова РБК. По данным источников издания, Филева покинула Россию.
S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. Холдинг занимается организацией и выполнением авиаперевозок. 49,93% акций владеет Владислав Филев, по 25,03% — принадлежат его дочерям Татьяне и Марии.
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