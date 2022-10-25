Климатолог Карнаухов предрек аномальную зиму в России

Климатолог Карнаухов: грядущей зимой Россию ждут погодные аномалии

26 октября 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Грядущей зимой в России могут быть рекордные холода, считает Алексей Карнаухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предстоящей зимой в России следует ожидать либо аномальное тепло, либо тревожные сильные морозы. Такое мнение выразил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов. «Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало», — заявил Алексей Карнаухов в беседе с радио Sputnik. Он объяснил, что климат обуславливается трендами на аномальное потепление и на ослабевание системы течений в Северной Атлантике, которые оказывают противоположные эффекты, из-за чего погодные явления этой зимой становятся непредсказуемыми. Эксперт отметил, что эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга, однако может случиться так, что одна из них станет доминирующей. «[Если] тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, то мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление. Если Гольфстрим кардинальным образом изменит свое течение в Северной Атлантике, мы можем получить похолодание на 15-20 градусов в отдельных регионах», — уточнил климатолог. Ранее климатолог Николай Терешонок в беседе с URA.RU также предупредил россиян о погодных аномалиях грядущей зимой. Он отметил, что ежегодно в каждом сезоне появляются периоды с необычной погодой, которые могут быть продолжительными.

Предстоящей зимой в России следует ожидать либо аномальное тепло, либо тревожные сильные морозы. Такое мнение выразил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов. «Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало», — заявил Алексей Карнаухов в беседе с радио Sputnik. Он объяснил, что климат обуславливается трендами на аномальное потепление и на ослабевание системы течений в Северной Атлантике, которые оказывают противоположные эффекты, из-за чего погодные явления этой зимой становятся непредсказуемыми. Эксперт отметил, что эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга, однако может случиться так, что одна из них станет доминирующей. «[Если] тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, то мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление. Если Гольфстрим кардинальным образом изменит свое течение в Северной Атлантике, мы можем получить похолодание на 15-20 градусов в отдельных регионах», — уточнил климатолог. Ранее климатолог Николай Терешонок в беседе с URA.RU также предупредил россиян о погодных аномалиях грядущей зимой. Он отметил, что ежегодно в каждом сезоне появляются периоды с необычной погодой, которые могут быть продолжительными.