Кандидаты в Тюменскую облдуму раскрыли траты на выборы

Место в Тюменской облдуме обошлось единороссу в 2,6 млн рублей

26 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Место в Тюменской облдуме обошлось единороссу в 2,6 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидаты в Тюменскую областную думы потратили на довыборы, которые прошли в сентябре на территории ЯНАО, потратили на избирательную кампанию более 3 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Ямала. Победителем довыборов стал единоросс Дмитрий Плотников (51,49% голосов). «Израсходовано средств [поступивших в избирательные фонды], всего: 3 183 105 рублей», — значится в отчетном документе. Больше всего — 2 632 700 рублей — на избирательную кампанию потратил победитель Плотников. Остальные кандидаты распределились по убыванию в следующем порядке: — Павел Булатов («Новые люди») — 400 000 рублей; — Любовь Поздеева (ЛДПР) — 70 960 рублей; — Дмитрий Петров («Справедливая Россия — За правду») — 40 000 рублей; — Алибек Джабуев (КПРФ) — 29 445 рублей. Ранее URA.RU писало, что Поздеева заняла на довыборах второе место с 18,23% голосов. Джабуев получил 15,5% голосов, Петров — 7,86%, Булатов — 4,39%. Довыборы в облдуму проходили из-за гибели депутата Михаила Пацевича.

Кандидаты в Тюменскую областную думы потратили на довыборы, которые прошли в сентябре на территории ЯНАО, потратили на избирательную кампанию более 3 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Ямала. Победителем довыборов стал единоросс Дмитрий Плотников (51,49% голосов). «Израсходовано средств [поступивших в избирательные фонды], всего: 3 183 105 рублей», — значится в отчетном документе. Больше всего — 2 632 700 рублей — на избирательную кампанию потратил победитель Плотников. Остальные кандидаты распределились по убыванию в следующем порядке: — Павел Булатов («Новые люди») — 400 000 рублей; — Любовь Поздеева (ЛДПР) — 70 960 рублей; — Дмитрий Петров («Справедливая Россия — За правду») — 40 000 рублей; — Алибек Джабуев (КПРФ) — 29 445 рублей. Ранее URA.RU писало, что Поздеева заняла на довыборах второе место с 18,23% голосов. Джабуев получил 15,5% голосов, Петров — 7,86%, Булатов — 4,39%. Довыборы в облдуму проходили из-за гибели депутата Михаила Пацевича.