Кандидаты в Тюменскую облдуму раскрыли траты на выборы

Место в Тюменской облдуме обошлось единороссу в 2,6 млн рублей
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Заседание Тюменской областной думы. Тюмень, тюменская областная дума
Место в Тюменской облдуме обошлось единороссу в 2,6 млн рублей Фото:

Кандидаты в Тюменскую областную думы потратили на довыборы, которые прошли в сентябре на территории ЯНАО, потратили на избирательную кампанию более 3 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Ямала. Победителем довыборов стал единоросс Дмитрий Плотников (51,49% голосов).

«Израсходовано средств [поступивших в избирательные фонды], всего: 3 183 105 рублей», — значится в отчетном документе. Больше всего — 2 632 700 рублей — на избирательную кампанию потратил победитель Плотников. Остальные кандидаты распределились по убыванию в следующем порядке:

— Павел Булатов («Новые люди») — 400 000 рублей;

— Любовь Поздеева (ЛДПР) — 70 960 рублей;

— Дмитрий Петров («Справедливая Россия — За правду») — 40 000 рублей;

— Алибек Джабуев (КПРФ) — 29 445 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Поздеева заняла на довыборах второе место с 18,23% голосов. Джабуев получил 15,5% голосов, Петров — 7,86%, Булатов — 4,39%. Довыборы в облдуму проходили из-за гибели депутата Михаила Пацевича.

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Кандидаты в Тюменскую областную думы потратили на довыборы, которые прошли в сентябре на территории ЯНАО, потратили на избирательную кампанию более 3 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Ямала. Победителем довыборов стал единоросс Дмитрий Плотников (51,49% голосов). «Израсходовано средств [поступивших в избирательные фонды], всего: 3 183 105 рублей», — значится в отчетном документе. Больше всего — 2 632 700 рублей — на избирательную кампанию потратил победитель Плотников. Остальные кандидаты распределились по убыванию в следующем порядке: — Павел Булатов («Новые люди») — 400 000 рублей; — Любовь Поздеева (ЛДПР) — 70 960 рублей; — Дмитрий Петров («Справедливая Россия — За правду») — 40 000 рублей; — Алибек Джабуев (КПРФ) — 29 445 рублей. Ранее URA.RU писало, что Поздеева заняла на довыборах второе место с 18,23% голосов. Джабуев получил 15,5% голосов, Петров — 7,86%, Булатов — 4,39%. Довыборы в облдуму проходили из-за гибели депутата Михаила Пацевича.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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