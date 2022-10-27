Проукраинские активисты ударили 16-летнего подростка ножом в Херсоне

27 октября 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Подросток из Херсона пострадал из-за общения с российскими военными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонские проукраинские активисты ударили подростка ножом из-за еды. 16-летний Андрей пострадал после того, как обратился к российским военным за помощью. Об этом он в личной беседе рассказал корреспонденту URA.RU. По словам подростка, еще в феврале он ушел из дома в селе Раздольное из-за отсутствия еды. Около месяца молодой человек жил в заброшенных зданиях Херсона, пока в городе не появились российские военные. В марте подросток начал получать от россиян гуманитарную помощь. «В начале есть нечего было. Поехал в Херсон, жил в заброшках. У меня не было еды, потом ее начал просить у русских военных», — рассказал Андрей. Контакты подростка с российскими военными не понравились местным проукраинским активистам, которые решили жестоко с ним расправиться, вонзив нож в грудь. «Позвонили в военную полицию, затем меня отвезли в детскую больницу. Когда кашлял, то выплевывалась кровь, не мог дышать. Ходил с трубкой, с катетером, падал иногда в обморок», — продолжает Андрей. Сегодня о днях бродяжничества в Херсоне напоминает шрам на груди. После произошедшего Андрей попал в каховский пункт временного размещения для беженцев, где по сей день получает регулярное питание и медицинскую помощь. По соседству с подростком живут еще 19 человек, которые потеряли дома после обстрелов со стороны украинских военных. При этом ВСУ продолжает обстреливать жилые кварталы Новой Каховки, Берислава и Херсона.

Херсонские проукраинские активисты ударили подростка ножом из-за еды. 16-летний Андрей пострадал после того, как обратился к российским военным за помощью. Об этом он в личной беседе рассказал корреспонденту URA.RU. По словам подростка, еще в феврале он ушел из дома в селе Раздольное из-за отсутствия еды. Около месяца молодой человек жил в заброшенных зданиях Херсона, пока в городе не появились российские военные. В марте подросток начал получать от россиян гуманитарную помощь. «В начале есть нечего было. Поехал в Херсон, жил в заброшках. У меня не было еды, потом ее начал просить у русских военных», — рассказал Андрей. Контакты подростка с российскими военными не понравились местным проукраинским активистам, которые решили жестоко с ним расправиться, вонзив нож в грудь. «Позвонили в военную полицию, затем меня отвезли в детскую больницу. Когда кашлял, то выплевывалась кровь, не мог дышать. Ходил с трубкой, с катетером, падал иногда в обморок», — продолжает Андрей. Сегодня о днях бродяжничества в Херсоне напоминает шрам на груди. После произошедшего Андрей попал в каховский пункт временного размещения для беженцев, где по сей день получает регулярное питание и медицинскую помощь. По соседству с подростком живут еще 19 человек, которые потеряли дома после обстрелов со стороны украинских военных. При этом ВСУ продолжает обстреливать жилые кварталы Новой Каховки, Берислава и Херсона.