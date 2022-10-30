Песков объяснил, в чем сила Путина

Протягивать руку мира может позволить себе только сильный человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стремление к переговорам не может говорить о слабости России.
«Ситуация де-факто не может говорить о слабости РФ. Протягивать руку мира и руку переговоров может позволить только сильный человек», — заявил Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин постоянно говорит о своей готовности к переговорам. На Западе должны это знать, считает Песков. «Всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров», — подчеркнул он.
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Протягивать руку мира может позволить себе только сильный человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стремление к переговорам не может говорить о слабости России. «Ситуация де-факто не может говорить о слабости РФ. Протягивать руку мира и руку переговоров может позволить только сильный человек», — заявил Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин постоянно говорит о своей готовности к переговорам. На Западе должны это знать, считает Песков. «Всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров», — подчеркнул он.