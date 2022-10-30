Песков объяснил, в чем сила Путина

Песков: готовность к переговорам не делает Путина слабым
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин постоянно говорит о своей готовности к переговорам, напомнил Песков Фото:

Протягивать руку мира может позволить себе только сильный человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стремление к переговорам не может говорить о слабости России.

«Ситуация де-факто не может говорить о слабости РФ. Протягивать руку мира и руку переговоров может позволить только сильный человек», — заявил Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин постоянно говорит о своей готовности к переговорам. На Западе должны это знать, считает Песков. «Всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров», — подчеркнул он.

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Протягивать руку мира может позволить себе только сильный человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стремление к переговорам не может говорить о слабости России. «Ситуация де-факто не может говорить о слабости РФ. Протягивать руку мира и руку переговоров может позволить только сильный человек», — заявил Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин постоянно говорит о своей готовности к переговорам. На Западе должны это знать, считает Песков. «Всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров», — подчеркнул он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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