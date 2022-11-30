30 ноября 2022

США испугались возможного шага РФ на Украине

Bloomberg: в США уверены, что Россия применит биологическое оружие на Украине
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В США уверены, Россия тайно разрабатывает биологическое оружие, чтобы применить его на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США опасаются, что Россия применит биологическое оружие на Украине. Об этом сообщает заместитель министра по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Нас всегда беспокоила их собственная биологическая программа», — заявила она, выступая в Женеве. Ее слова приводит Bloomberg. Поясняя свою позицию, Дженкинс ссылается на заявления РФ о том, что на Украине американцы разрабатывают биологическое оружие. И замминистра считает, что таким образом РФ на самом деле скрывает свои собственные цели по разработке биооружия, смещая внимание. «Есть вероятность, что они [РФ] используют дезинформацию в качестве прикрытия», — уточнила Дженкинс.

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в создании коронавируса, пишут «Дни.ру». Также в Минобороны РФ заявляли, что мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США.

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В США опасаются, что Россия применит биологическое оружие на Украине. Об этом сообщает заместитель министра по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. «Нас всегда беспокоила их собственная биологическая программа», — заявила она, выступая в Женеве. Ее слова приводит Bloomberg. Поясняя свою позицию, Дженкинс ссылается на заявления РФ о том, что на Украине американцы разрабатывают биологическое оружие. И замминистра считает, что таким образом РФ на самом деле скрывает свои собственные цели по разработке биооружия, смещая внимание. «Есть вероятность, что они [РФ] используют дезинформацию в качестве прикрытия», — уточнила Дженкинс. Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в создании коронавируса, пишут «Дни.ру». Также в Минобороны РФ заявляли, что мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США.
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