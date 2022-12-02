Боррель раскрыл число украинских солдат, обучаемых в рамках миссии ЕС

Глава дипломатии ЕС Боррель: более тысячи украинских солдат уже проходят подготовку в рамках миссии ЕС

03 декабря 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Более тысячи украинских солдат проходят подготовку в рамках миссии ЕС, заявил Жозеп Боррель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более тысячи украинских военных проходят подготовку в рамках миссии Евросоюза. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. «Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение», — написал он в соцсети Twitter. Ранее сообщалось, что Евросоюз организовывает обучение для 15 тысяч украинских военных. Соответствующее решение было принято в Брюсселе. Боррель уточнял, что миссия ЕС по подготовке военных для ВСУ продлится 24 месяца. На подготовку солдат планируется выделить 106,7 млн евро.

Более тысячи украинских военных проходят подготовку в рамках миссии Евросоюза. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. «Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение», — написал он в соцсети Twitter. Ранее сообщалось, что Евросоюз организовывает обучение для 15 тысяч украинских военных. Соответствующее решение было принято в Брюсселе. Боррель уточнял, что миссия ЕС по подготовке военных для ВСУ продлится 24 месяца. На подготовку солдат планируется выделить 106,7 млн евро.