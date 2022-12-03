Захарова: Европа представляет угрозу украинским беженкам

03 декабря 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Власти Украины не реагируют на насилие в отношении беженок, заявила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прямая угроза для беженок-украинок стали западные страны, а не Россия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она добавила, что Министерство Швеции выпустило заявление о том, что беженки из Украины все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. Захарова отметила, что данное заявление активно распространяют местные шведские СМИ и кроме того, они публикуют репортажи об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок. «Власти Украины на эти заявления никак не реагируют», — подчеркнула она. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Поэтому граждане Украины массово устремились в Европу после начала спецоперации.

Прямая угроза для беженок-украинок стали западные страны, а не Россия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что Министерство Швеции выпустило заявление о том, что беженки из Украины все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. Захарова отметила, что данное заявление активно распространяют местные шведские СМИ и кроме того, они публикуют репортажи об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок. «Власти Украины на эти заявления никак не реагируют», — подчеркнула она. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Поэтому граждане Украины массово устремились в Европу после начала спецоперации.