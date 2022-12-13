Экс-посол ЛНР: США хотят приостановить помощь Киеву

Экс-посол ЛНР: США хотят взять паузу в украинском кризисе и нарастить боезапасы

13 декабря 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

США хотят сделать паузу в конфликте на Украине, чтобы нарастить свое вооружение, считает Родион Мирошник Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США хотят взять паузу в украинском конфликте, чтобы нарастить свои запасы вооружения. Соответственно, планируется приостановить и поставки оружия Киеву. Об этом рассказал экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «США снова хотят использовать переговоры как ширму для получения технологической паузы для собственного Военно-промышленного комплекса (ВПК). Никакого стремления к урегулированию у Запада нет, есть необходимость передышки», — сказал Мирошник в разговоре с ТАСС. При этом экс-посол уточнил, что Вашингтон столкнулся с последствиями активной помощи Украины, так как в США оказались не готовы к продолжительным объемам поставок. США и страны Запада начали оказывать активную помощь Украине после начала спецоперации. Уточнялось, что Вашингтон предоставил Киеву помощь на 32 миллиарда долларов, сообщает «Национальная служба новостей». При этом в Пентагоне заявляли, что пересмотрят уровень своего военного присутствия на Украине, пишет RT.

США хотят взять паузу в украинском конфликте, чтобы нарастить свои запасы вооружения. Соответственно, планируется приостановить и поставки оружия Киеву. Об этом рассказал экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «США снова хотят использовать переговоры как ширму для получения технологической паузы для собственного Военно-промышленного комплекса (ВПК). Никакого стремления к урегулированию у Запада нет, есть необходимость передышки», — сказал Мирошник в разговоре с ТАСС. При этом экс-посол уточнил, что Вашингтон столкнулся с последствиями активной помощи Украины, так как в США оказались не готовы к продолжительным объемам поставок. США и страны Запада начали оказывать активную помощь Украине после начала спецоперации. Уточнялось, что Вашингтон предоставил Киеву помощь на 32 миллиарда долларов, сообщает «Национальная служба новостей». При этом в Пентагоне заявляли, что пересмотрят уровень своего военного присутствия на Украине, пишет RT.