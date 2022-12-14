В Госдуме назвали «бредом сивой кобылы» требования Зеленского вернуть Крым

Депутат Госдумы Швыткин назвал требование Зеленского вернуть Крым «бредом сивой кобылы»

14 декабря 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Мечты Зеленского о возврате Крыма являются фантастическими, заявил Юрий Швыткин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требования президента Украины Владимира Зеленского о возврате Крыма недопустимы и являются бредом сивой кобылы. Такую точку зрения выразил зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин. «Возврат Крыма Украине является бредом сивой кобылы», — заявил Швыткин в эфире «Радио КП». Он добавил, что идеи Зеленского о возврате к ситуации до 24 февраля, который гарантирует отказ России от Херсона и Запорожья, а также возврат Крыма, являются «фантастическими и невыполнимыми». Власти Украины хотят вернуть Крым, который в 2014 году вошел в состав РФ по итогам референдума. В офисе президента Украины заявляли о планах проведения военной кампании по захвату полуострова. При этом риторика Госдепа США говорит, что Вашингтон не намерен оказывать какую-либо помощь Украине, если та попытается вернуть Крым, передает RT. В Кремле также подтвердили, что возврат Украиной Крыма невоенным путем является «несбыточной мечтой украинской власти», сообщает телеканал 360.

Требования президента Украины Владимира Зеленского о возврате Крыма недопустимы и являются бредом сивой кобылы. Такую точку зрения выразил зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин. «Возврат Крыма Украине является бредом сивой кобылы», — заявил Швыткин в эфире «Радио КП». Он добавил, что идеи Зеленского о возврате к ситуации до 24 февраля, который гарантирует отказ России от Херсона и Запорожья, а также возврат Крыма, являются «фантастическими и невыполнимыми». Власти Украины хотят вернуть Крым, который в 2014 году вошел в состав РФ по итогам референдума. В офисе президента Украины заявляли о планах проведения военной кампании по захвату полуострова. При этом риторика Госдепа США говорит, что Вашингтон не намерен оказывать какую-либо помощь Украине, если та попытается вернуть Крым, передает RT. В Кремле также подтвердили, что возврат Украиной Крыма невоенным путем является «несбыточной мечтой украинской власти», сообщает телеканал 360.