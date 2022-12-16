В США объяснили, почему Россия не по зубам Западу

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Профессор Фарли: антироссийские санкции бесполезны, поскольку Россия — слишком значимая страна

17 декабря 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Эксперт в сфере безопасности заявил о неэффективности антироссийских санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия — слишком важный игрок на мировой арене, ее невозможно просто так изолировать от глобальной экономики и политики, потому западные санкции оказались во многом бесполезны. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли. «Проблема отчасти в том, что Россия важная и большая, а важные страны нельзя просто так отрезать», — рассказал Фарли в статье для 19FortyFive . Он отметил, что санкции не заморозили экономику России, также не помешали ей в экспорте энергоносителей, не остановили оборонную промышленность и не воспрепятствовали спецоперации. По мнению Фарли, западные санкции, напротив, нарушили глобальные потоки товаров и спровоцировали рост инфляции во всем мире. Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков заявил, что западные санкции, которые связаны с блокировкой российских активов, не нанесут серьезного ущерба экономике, передает Pravda.Ru . Введенные в пятницу в рамках девятого пакета санкции ЕС коснулись российского певца Григория Лепса и дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова. Последний назвал ограничения фактором, который только объединяет их семью.

Россия — слишком важный игрок на мировой арене, ее невозможно просто так изолировать от глобальной экономики и политики, потому западные санкции оказались во многом бесполезны. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли. «Проблема отчасти в том, что Россия важная и большая, а важные страны нельзя просто так отрезать», — рассказал Фарли в статье для 19FortyFive. Он отметил, что санкции не заморозили экономику России, также не помешали ей в экспорте энергоносителей, не остановили оборонную промышленность и не воспрепятствовали спецоперации. По мнению Фарли, западные санкции, напротив, нарушили глобальные потоки товаров и спровоцировали рост инфляции во всем мире. Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков заявил, что западные санкции, которые связаны с блокировкой российских активов, не нанесут серьезного ущерба экономике, передает Pravda.Ru. Введенные в пятницу в рамках девятого пакета санкции ЕС коснулись российского певца Григория Лепса и дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова. Последний назвал ограничения фактором, который только объединяет их семью.