Россия — слишком важный игрок на мировой арене, ее невозможно просто так изолировать от глобальной экономики и политики, потому западные санкции оказались во многом бесполезны. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли.
«Проблема отчасти в том, что Россия важная и большая, а важные страны нельзя просто так отрезать», — рассказал Фарли в статье для 19FortyFive. Он отметил, что санкции не заморозили экономику России, также не помешали ей в экспорте энергоносителей, не остановили оборонную промышленность и не воспрепятствовали спецоперации. По мнению Фарли, западные санкции, напротив, нарушили глобальные потоки товаров и спровоцировали рост инфляции во всем мире.
Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков заявил, что западные санкции, которые связаны с блокировкой российских активов, не нанесут серьезного ущерба экономике, передает Pravda.Ru. Введенные в пятницу в рамках девятого пакета санкции ЕС коснулись российского певца Григория Лепса и дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова. Последний назвал ограничения фактором, который только объединяет их семью.
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Россия — слишком важный игрок на мировой арене, ее невозможно просто так изолировать от глобальной экономики и политики, потому западные санкции оказались во многом бесполезны. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли. «Проблема отчасти в том, что Россия важная и большая, а важные страны нельзя просто так отрезать», — рассказал Фарли в статье для 19FortyFive. Он отметил, что санкции не заморозили экономику России, также не помешали ей в экспорте энергоносителей, не остановили оборонную промышленность и не воспрепятствовали спецоперации. По мнению Фарли, западные санкции, напротив, нарушили глобальные потоки товаров и спровоцировали рост инфляции во всем мире. Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков заявил, что западные санкции, которые связаны с блокировкой российских активов, не нанесут серьезного ущерба экономике, передает Pravda.Ru. Введенные в пятницу в рамках девятого пакета санкции ЕС коснулись российского певца Григория Лепса и дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова. Последний назвал ограничения фактором, который только объединяет их семью.