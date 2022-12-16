16 декабря 2022

Кадыров похвалил своих дочерей за попадание в санкционный список ЕС

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров выразил гордость за своих детей в связи с введением против них санкций Фото:
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Глава Чечни Рамзан Кадыров порадовался введению санкций Евросоюза (ЕС) против его дочерей — Айшат и Карины, назвав эти ограничения фактором, который только объединяет их семью. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС! Yes! („да“ — прим. URA.RU)», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Кадыров назвал ограничения объединяющим фактором для своей «и без того дружной семьи», которая ставит рекорды по количеству введенных против нее санкций.

Ранее стало известно, что Евросоюз включил в девятый пакет санкций почти 200 физлиц и организаций, в списки попали судьи, чиновники, медиаперсоны и депутаты. Среди них дочери главы Чечни — Айшат и Карина. Также Кадыров заявлял, что скоро может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу санкций, введенных против него, сообщает RT.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров порадовался введению санкций Евросоюза (ЕС) против его дочерей — Айшат и Карины, назвав эти ограничения фактором, который только объединяет их семью. Об этом он написал в своих соцсетях. «Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС! Yes! („да“ — прим. URA.RU)», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Кадыров назвал ограничения объединяющим фактором для своей «и без того дружной семьи», которая ставит рекорды по количеству введенных против нее санкций. Ранее стало известно, что Евросоюз включил в девятый пакет санкций почти 200 физлиц и организаций, в списки попали судьи, чиновники, медиаперсоны и депутаты. Среди них дочери главы Чечни — Айшат и Карина. Также Кадыров заявлял, что скоро может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу санкций, введенных против него, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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