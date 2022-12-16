Кадыров похвалил своих дочерей за попадание в санкционный список ЕС

17 декабря 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Кадыров выразил гордость за своих детей в связи с введением против них санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Чечни Рамзан Кадыров порадовался введению санкций Евросоюза (ЕС) против его дочерей — Айшат и Карины, назвав эти ограничения фактором, который только объединяет их семью. Об этом он написал в своих соцсетях. «Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС! Yes! („да“ — прим. URA.RU)», — написал глава Чечни в своем telegram-канале . Кадыров назвал ограничения объединяющим фактором для своей «и без того дружной семьи», которая ставит рекорды по количеству введенных против нее санкций. Ранее стало известно, что Евросоюз включил в девятый пакет санкций почти 200 физлиц и организаций, в списки попали судьи, чиновники, медиаперсоны и депутаты. Среди них дочери главы Чечни — Айшат и Карина. Также Кадыров заявлял, что скоро может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу санкций, введенных против него, сообщает RT.

Глава Чечни Рамзан Кадыров порадовался введению санкций Евросоюза (ЕС) против его дочерей — Айшат и Карины, назвав эти ограничения фактором, который только объединяет их семью. Об этом он написал в своих соцсетях. «Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС! Yes! („да“ — прим. URA.RU)», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Кадыров назвал ограничения объединяющим фактором для своей «и без того дружной семьи», которая ставит рекорды по количеству введенных против нее санкций. Ранее стало известно, что Евросоюз включил в девятый пакет санкций почти 200 физлиц и организаций, в списки попали судьи, чиновники, медиаперсоны и депутаты. Среди них дочери главы Чечни — Айшат и Карина. Также Кадыров заявлял, что скоро может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу санкций, введенных против него, сообщает RT.