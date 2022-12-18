Breibart: военные компании и генералы США устроили пышную вечеринку в честь Украины

18 декабря 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Вечеринку с участием американских военных в честь дня ВСУ заказало посольство Украины в США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольство Украины в США заказало пышную вечеринку в честь Вооруженных сил Украины, спонсором которой выступил военно-промышленный комплекс США. На мероприятии был замечен председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Об этом сообщает Breibart. «Заказало вечеринку украинское посольство, а оплатили четыре оборонные компании: Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney и Lockheed Martin. Они спонсировали вечеринку в Вашингтоне, рассчитывая получить миллиарды от конфликта на Украине. <…> На мероприятии присутствовал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли», — пишут авторы материала . Они также отмечают, что вечеринка была организована в честь 31-й годовщины ВСУ. «Для меня действительно странно, что они [военные подрядчики] разместили свой официальный логотип [на вечеринке]», — сказал один эксперт аналитического центра, слова которого приводит сайт. При этом автор портала Vox подчеркивает, что открытое спонсорство указывает на то, насколько близки американские военные подрядчики с Украиной. Ранее сообщалось, что американские военные нервничают из-за планов Украины на Крым. Данные опасения США сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают помощь Украине в виде финансов и вооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посольство Украины в США заказало пышную вечеринку в честь Вооруженных сил Украины, спонсором которой выступил военно-промышленный комплекс США. На мероприятии был замечен председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Об этом сообщает Breibart. «Заказало вечеринку украинское посольство, а оплатили четыре оборонные компании: Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney и Lockheed Martin. Они спонсировали вечеринку в Вашингтоне, рассчитывая получить миллиарды от конфликта на Украине. <…> На мероприятии присутствовал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли», — пишут авторы материала. Они также отмечают, что вечеринка была организована в честь 31-й годовщины ВСУ. «Для меня действительно странно, что они [военные подрядчики] разместили свой официальный логотип [на вечеринке]», — сказал один эксперт аналитического центра, слова которого приводит сайт. При этом автор портала Vox подчеркивает, что открытое спонсорство указывает на то, насколько близки американские военные подрядчики с Украиной. Ранее сообщалось, что американские военные нервничают из-за планов Украины на Крым. Данные опасения США сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают помощь Украине в виде финансов и вооружения.