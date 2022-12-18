В аэропорту Петербурга задержан депутат Госдумы от ЕР. Видео 19 декабря 2022 в 04:50 Размер текста - 17 + Депутата Дмитрия Пирога задержали в аэропорту Пулково Фото: pulkovoairport.ru Депутата Госдумы от «Единой России» и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога задержали в петербургском аэропорту «Пулково». В настоящее время с парламентарием работает полиция. По данным СМИ, Пирог был в одном из ресторанов аэропорта и смотрел со своими друзьями финал ЧМ-2022 по футболу. «По некоторым данным, экс-боксер якобы посидел на 20 тыс. рублей и отказался платить эту сумму. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию», — сообщает Baza в своем telegram-канале. Собеседник РЕН ТВ сообщил, что Пирогу вменяется нарушение общественного порядка. По его словам, причиной задержания стало то, что депутат якобы выражался нецензурной бранью. Депутата Госдумы от «Единой России» и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога задержали в петербургском аэропорту «Пулково». В настоящее время с парламентарием работает полиция. По данным СМИ, Пирог был в одном из ресторанов аэропорта и смотрел со своими друзьями финал ЧМ-2022 по футболу. «По некоторым данным, экс-боксер якобы посидел на 20 тыс. рублей и отказался платить эту сумму. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию», — сообщает Baza в своем telegram-канале. Собеседник РЕН ТВ сообщил, что Пирогу вменяется нарушение общественного порядка. По его словам, причиной задержания стало то, что депутат якобы выражался нецензурной бранью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям