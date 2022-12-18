18 декабря 2022

В аэропорту Петербурга задержан депутат Госдумы от ЕР. Видео

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Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. , регистрация, пулково
Депутата Дмитрия Пирога задержали в аэропорту Пулково Фото:

Депутата Госдумы от «Единой России» и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога задержали в петербургском аэропорту «Пулково». В настоящее время с парламентарием работает полиция.

По данным СМИ, Пирог был в одном из ресторанов аэропорта и смотрел со своими друзьями финал ЧМ-2022 по футболу. «По некоторым данным, экс-боксер якобы посидел на 20 тыс. рублей и отказался платить эту сумму. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию», — сообщает Baza в своем telegram-канале.

Собеседник РЕН ТВ сообщил, что Пирогу вменяется нарушение общественного порядка. По его словам, причиной задержания стало то, что депутат якобы выражался нецензурной бранью.

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Депутата Госдумы от «Единой России» и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога задержали в петербургском аэропорту «Пулково». В настоящее время с парламентарием работает полиция. По данным СМИ, Пирог был в одном из ресторанов аэропорта и смотрел со своими друзьями финал ЧМ-2022 по футболу. «По некоторым данным, экс-боксер якобы посидел на 20 тыс. рублей и отказался платить эту сумму. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию», — сообщает Baza в своем telegram-канале. Собеседник РЕН ТВ сообщил, что Пирогу вменяется нарушение общественного порядка. По его словам, причиной задержания стало то, что депутат якобы выражался нецензурной бранью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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