Депутата Дмитрия Пирога задержали в аэропорту Пулково
Депутата Госдумы от «Единой России» и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога задержали в петербургском аэропорту «Пулково». В настоящее время с парламентарием работает полиция.
По данным СМИ, Пирог был в одном из ресторанов аэропорта и смотрел со своими друзьями финал ЧМ-2022 по футболу. «По некоторым данным, экс-боксер якобы посидел на 20 тыс. рублей и отказался платить эту сумму. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию», — сообщает Baza в своем telegram-канале.
Собеседник РЕН ТВ сообщил, что Пирогу вменяется нарушение общественного порядка. По его словам, причиной задержания стало то, что депутат якобы выражался нецензурной бранью.
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