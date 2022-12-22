Российские военные уничтожили две диверсионные группы ВСУ

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Две диверсионные группы ВСУ уничтожены силами ВС РФ, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ликвидировали две украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что на этом участке фронта уничтоженными оказались до 30 украинских боевиков, а также две бронированные машины и три пикапа.

Ранее стало известно, что в районе Андреевки Харьковской области силами ВС РФ было уничтожено нефтехранилище. С помощью этого нефтехранилища происходило снабжение ВСУ топливом.

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Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ликвидировали две украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что на этом участке фронта уничтоженными оказались до 30 украинских боевиков, а также две бронированные машины и три пикапа. Ранее стало известно, что в районе Андреевки Харьковской области силами ВС РФ было уничтожено нефтехранилище. С помощью этого нефтехранилища происходило снабжение ВСУ топливом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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