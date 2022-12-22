Российские военные уничтожили две диверсионные группы ВСУ

22 декабря 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Две диверсионные группы ВСУ уничтожены силами ВС РФ, заявили в Минобороны Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ликвидировали две украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что на этом участке фронта уничтоженными оказались до 30 украинских боевиков, а также две бронированные машины и три пикапа. Ранее стало известно, что в районе Андреевки Харьковской области силами ВС РФ было уничтожено нефтехранилище. С помощью этого нефтехранилища происходило снабжение ВСУ топливом.

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ликвидировали две украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что на этом участке фронта уничтоженными оказались до 30 украинских боевиков, а также две бронированные машины и три пикапа. Ранее стало известно, что в районе Андреевки Харьковской области силами ВС РФ было уничтожено нефтехранилище. С помощью этого нефтехранилища происходило снабжение ВСУ топливом.