В Кремле озвучили условие для решения украинского конфликта

Конфликты должны решаться за столом переговоров, напомнил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Переговоры должны быть направлены на скорейшее завершение СВО путем достижения поставленных РФ целей. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о желании России завершить украинский конфликт.
«Никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков также обратил внимание, что никаких договоренностей о переговорах еще нет.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!