В Кремле озвучили условие для решения украинского конфликта

Кремль: украинский конфликт должен быть решен за столом переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Конфликты должны решаться за столом переговоров, напомнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры должны быть направлены на скорейшее завершение СВО путем достижения поставленных РФ целей. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о желании России завершить украинский конфликт.

«Никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков также обратил внимание, что никаких договоренностей о переговорах еще нет.

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Переговоры должны быть направлены на скорейшее завершение СВО путем достижения поставленных РФ целей. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о желании России завершить украинский конфликт. «Никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков также обратил внимание, что никаких договоренностей о переговорах еще нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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