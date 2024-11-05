Россельхозбанк повысил ставки по вкладам

РСХБ увеличил ставки по вкладам и накопительному счету до 23% годовых
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Стебихов Михаил, директор регионального филиала Россельхозбанка. Тюмень, россельхозбанк
Максимальная ставка в 23% применяется к депозитам сроками на шесть месяцев Фото:

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 23% годовых. Об этом говорится на официальном сайте банка.

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«Россельхозбанк с 3 ноября улучшил условия по вкладам и накопительному счету до 23% годовых», — сообщает пресс-служба банка. Максимальная ставка применяется к депозитам «Свой вклад» и «Доходный» сроком на шесть месяцев для новых клиентов, у которых не было вкладов в банке последние 30 дней.

Для существующих клиентов ставка составляет 21%. Минимальная сумма депозитов — от трех до пяти тысяч рублей. Ставка по накопительному счету «Мой счет» увеличена до 18% для новых вкладчиков.

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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 23% годовых. Об этом говорится на официальном сайте банка. «Россельхозбанк с 3 ноября улучшил условия по вкладам и накопительному счету до 23% годовых», — сообщает пресс-служба банка. Максимальная ставка применяется к депозитам «Свой вклад» и «Доходный» сроком на шесть месяцев для новых клиентов, у которых не было вкладов в банке последние 30 дней. Для существующих клиентов ставка составляет 21%. Минимальная сумма депозитов — от трех до пяти тысяч рублей. Ставка по накопительному счету «Мой счет» увеличена до 18% для новых вкладчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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