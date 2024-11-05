РСХБ увеличил ставки по вкладам и накопительному счету до 23% годовых

Максимальная ставка в 23% применяется к депозитам сроками на шесть месяцев Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 23% годовых. Об этом говорится на официальном сайте банка.

«Россельхозбанк с 3 ноября улучшил условия по вкладам и накопительному счету до 23% годовых», — сообщает пресс-служба банка. Максимальная ставка применяется к депозитам «Свой вклад» и «Доходный» сроком на шесть месяцев для новых клиентов, у которых не было вкладов в банке последние 30 дней.

Для существующих клиентов ставка составляет 21%. Минимальная сумма депозитов — от трех до пяти тысяч рублей. Ставка по накопительному счету «Мой счет» увеличена до 18% для новых вкладчиков.