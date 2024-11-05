В Минцифры развеяли страхи пользователей Instagram*

Минцифры России развеяли опасения пользователей Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной) и других заблокированных социальных сетей. В министерстве уточнили, что владельцам страниц в таких сервисах не нужно регистрироваться в Роскомнадзоре (РКН).
«Владельцам страниц в соцсети X, а также в Instagram не нужно регистрироваться в перечне в РКН», — передает сообщение Минцифры «Интерфакс». Там добавили, что видео-платформы TikTok и YouTube включены в реестр запрещенных соцсетей, и владельцы каналов в этих платформах с более десятью тысячами подписчиков обязаны сообщать информацию в РКН.
В случае, если число подписчиков упадет ниже десяти тысяч, владельцы каналов могут подать заявку на исключение из перечня. Новый закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, обязывает владельцев крупных пабликов с 1 ноября 2023 года предоставлять сведения в РКН, а с 1 января 2025 года для незарегистрированных каналы будут действовать ограничения на рекламу и репосты.
*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной
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