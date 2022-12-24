ТАСС: организатором приюта в Кемерове, где погибли 20 человек, оказался пастор

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Пожар в приюте Кемерова начался 24 декабря Фото:

Организатором дома престарелых в Кемерове, где при пожаре погибли 20 человек, был пастор местной евангельской церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Найден организатор приюта, расположенного в доме. Это пастор евангельской церкви Андрей Смирнов», — пишет агентство. Журналисты уточнили, что сейчас Смирнов находится в следственном отделе.

Силовикам удалось найти и собственницу здания, в котором произошел пожар. По информации собеседника агентства, она сдавала его в аренду. «Собственница здания установлена, она находится в следственном отделе, с ней работают сотрудники правоохранительных органов», — уточнили следователи.

Пожар в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове начался ночью 24 декабря. Источники российских СМИ отмечали, что приют являлся незаконным. Экстренные службы ликвидировали возгорание. В результате происшествия погибли 20 человек. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи, сообщает RT.

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Организатором дома престарелых в Кемерове, где при пожаре погибли 20 человек, был пастор местной евангельской церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Найден организатор приюта, расположенного в доме. Это пастор евангельской церкви Андрей Смирнов», — пишет агентство. Журналисты уточнили, что сейчас Смирнов находится в следственном отделе. Силовикам удалось найти и собственницу здания, в котором произошел пожар. По информации собеседника агентства, она сдавала его в аренду. «Собственница здания установлена, она находится в следственном отделе, с ней работают сотрудники правоохранительных органов», — уточнили следователи. Пожар в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове начался ночью 24 декабря. Источники российских СМИ отмечали, что приют являлся незаконным. Экстренные службы ликвидировали возгорание. В результате происшествия погибли 20 человек. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи, сообщает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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