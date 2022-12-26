Самый высокий индекс «Оливье» был подсчитан в Донецке. Видео

В Донецке «Оливье» обойдется в 850 рублей
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Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
Оливье в Донецке обойдется в 850 рублей Фото:

Самый дорогой салат «Оливье» среди новых регионов России приготовили в Донецке. Индекс новогоднего блюда подсчитал корреспондент URA.RU. Там традиционный салат обойдется в 850 рублей.

«Оливье» по-донецки ничем не отличается от обычного. Тот же неповторимый вкус самого новогоднего салата страны», — рассказал корреспондент. Он отметил, что съесть тарелку такого салата, не дожидаясь праздников — бесценно.

Ранее корреспонденты URA.RU посчитали индексы «Оливье» в других новых российских регионах. В Херсоне он будет стоить на 280 рублей дешевле, а в Луганске на 212 рублей.

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Самый дорогой салат «Оливье» среди новых регионов России приготовили в Донецке. Индекс новогоднего блюда подсчитал корреспондент URA.RU. Там традиционный салат обойдется в 850 рублей. «Оливье» по-донецки ничем не отличается от обычного. Тот же неповторимый вкус самого новогоднего салата страны», — рассказал корреспондент. Он отметил, что съесть тарелку такого салата, не дожидаясь праздников — бесценно. Ранее корреспонденты URA.RU посчитали индексы «Оливье» в других новых российских регионах. В Херсоне он будет стоить на 280 рублей дешевле, а в Луганске на 212 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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