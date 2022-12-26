Самый высокий индекс «Оливье» был подсчитан в Донецке. Видео В Донецке «Оливье» обойдется в 850 рублей 26 декабря 2022 в 20:19 Размер текста - 17 + Оливье в Донецке обойдется в 850 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самый дорогой салат «Оливье» среди новых регионов России приготовили в Донецке. Индекс новогоднего блюда подсчитал корреспондент URA.RU. Там традиционный салат обойдется в 850 рублей. «Оливье» по-донецки ничем не отличается от обычного. Тот же неповторимый вкус самого новогоднего салата страны», — рассказал корреспондент. Он отметил, что съесть тарелку такого салата, не дожидаясь праздников — бесценно. Ранее корреспонденты URA.RU посчитали индексы «Оливье» в других новых российских регионах. В Херсоне он будет стоить на 280 рублей дешевле, а в Луганске на 212 рублей.

Самый дорогой салат «Оливье» среди новых регионов России приготовили в Донецке. Индекс новогоднего блюда подсчитал корреспондент URA.RU. Там традиционный салат обойдется в 850 рублей. «Оливье» по-донецки ничем не отличается от обычного. Тот же неповторимый вкус самого новогоднего салата страны», — рассказал корреспондент. Он отметил, что съесть тарелку такого салата, не дожидаясь праздников — бесценно. Ранее корреспонденты URA.RU посчитали индексы «Оливье» в других новых российских регионах. В Херсоне он будет стоить на 280 рублей дешевле, а в Луганске на 212 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям