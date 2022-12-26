Оливье в Донецке обойдется в 850 рублей
Самый дорогой салат «Оливье» среди новых регионов России приготовили в Донецке. Индекс новогоднего блюда подсчитал корреспондент URA.RU. Там традиционный салат обойдется в 850 рублей.
«Оливье» по-донецки ничем не отличается от обычного. Тот же неповторимый вкус самого новогоднего салата страны», — рассказал корреспондент. Он отметил, что съесть тарелку такого салата, не дожидаясь праздников — бесценно.
Ранее корреспонденты URA.RU посчитали индексы «Оливье» в других новых российских регионах. В Херсоне он будет стоить на 280 рублей дешевле, а в Луганске на 212 рублей.
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