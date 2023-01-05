На Украине снесли памятник знаменитому русскому писателю

На Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
На Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Харькове на Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому, автору произведения «Как закалялась сталь». Об этом сообщается в telegram-канале RT.

«В Харькове демонтировали памятник писателю Николаю Островскому. Кто именно снес монумент, не уточняется», — пишет telegram-канал. В декабре уже сообщалось о том, что вандалы разрисовывали памятник краской.

Ранее в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II. Вместо него был установлен украинский флаг. В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В связи с конфликтом, в украинских школах предлагали отменить русский язык. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинские политики являются русофобами. На Украине регулярно сносят памятники, связанные с Россией и СССР.

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В Харькове на Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому, автору произведения «Как закалялась сталь». Об этом сообщается в telegram-канале RT. «В Харькове демонтировали памятник писателю Николаю Островскому. Кто именно снес монумент, не уточняется», — пишет telegram-канал. В декабре уже сообщалось о том, что вандалы разрисовывали памятник краской. Ранее в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II. Вместо него был установлен украинский флаг. В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В связи с конфликтом, в украинских школах предлагали отменить русский язык. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинские политики являются русофобами. На Украине регулярно сносят памятники, связанные с Россией и СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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