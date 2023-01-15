РИАН: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Танкисты российской армии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир танкового подразделения, ведущего бои в регионе.
«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — сказал агентству командир. Позднее он уточнил, что российские танкисты успешно поразили заданные цели в регионе.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом, по словам Рогова, говорит обмеление реки.
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Танкисты российской армии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир танкового подразделения, ведущего бои в регионе. «Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — сказал агентству командир. Позднее он уточнил, что российские танкисты успешно поразили заданные цели в регионе. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом, по словам Рогова, говорит обмеление реки.