15 января 2023

РИАН: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, военная техника, танк, выстрел, военные действия
Российские танкисты успешно поразили цели, заявил командир подразделения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танкисты российской армии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир танкового подразделения, ведущего бои в регионе.

«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — сказал агентству командир. Позднее он уточнил, что российские танкисты успешно поразили заданные цели в регионе.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом, по словам Рогова, говорит обмеление реки.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танкисты российской армии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир танкового подразделения, ведущего бои в регионе. «Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — сказал агентству командир. Позднее он уточнил, что российские танкисты успешно поразили заданные цели в регионе. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом, по словам Рогова, говорит обмеление реки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...