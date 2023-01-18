Медсестра из США рассказала, почему женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин

Женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин, потому что им сложнее распознать симптомы. Об этом рассказала американская медсестра из отделения сосудисто-сердечной хирургии Rose Medical Center Дженнифер Гайдош.
«Симптомы сердечного приступа у женщин очень легко упустить из виду, потому что они не всегда похожи на типичные признаки проблем с сердцем, которые испытывают мужчины», — рассказала Дженнифер Гайдош. Ее цитирует «Ридус». Такие симптомы могут включать тошноту, расстройства желудка, усталость, головокружение и нарушение сна. Она отметила, что женщины больше думают о других людях, поэтому склонны игнорировать свое недомогание, что приводит к летальным исходам.
Данные Британского фонда сердца говорят о том, что главным признаком сердечного приступа является дискомфорт в груди. Заподозрить приступ можно, если дискомфорт сохраняется продолжительное время и начинает распространяться на другие части тела.
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Женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин, потому что им сложнее распознать симптомы. Об этом рассказала американская медсестра из отделения сосудисто-сердечной хирургии Rose Medical Center Дженнифер Гайдош. «Симптомы сердечного приступа у женщин очень легко упустить из виду, потому что они не всегда похожи на типичные признаки проблем с сердцем, которые испытывают мужчины», — рассказала Дженнифер Гайдош. Ее цитирует «Ридус». Такие симптомы могут включать тошноту, расстройства желудка, усталость, головокружение и нарушение сна. Она отметила, что женщины больше думают о других людях, поэтому склонны игнорировать свое недомогание, что приводит к летальным исходам. Данные Британского фонда сердца говорят о том, что главным признаком сердечного приступа является дискомфорт в груди. Заподозрить приступ можно, если дискомфорт сохраняется продолжительное время и начинает распространяться на другие части тела.