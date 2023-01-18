Медсестра из США рассказала, почему женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин

Медсестра из США: женщины склонны игнорировать симптомы сердечного приступа
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Клипарт. Магнитогорск, зима, помещение, женщина в платке, женщина у окна
Женщины больше заботятся о других людях, поэтому могут не заметить у себя сердечный приступ, рассказали в США Фото:

Женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин, потому что им сложнее распознать симптомы. Об этом рассказала американская медсестра из отделения сосудисто-сердечной хирургии Rose Medical Center Дженнифер Гайдош.

«Симптомы сердечного приступа у женщин очень легко упустить из виду, потому что они не всегда похожи на типичные признаки проблем с сердцем, которые испытывают мужчины», — рассказала Дженнифер Гайдош. Ее цитирует «Ридус». Такие симптомы могут включать тошноту, расстройства желудка, усталость, головокружение и нарушение сна. Она отметила, что женщины больше думают о других людях, поэтому склонны игнорировать свое недомогание, что приводит к летальным исходам.

Данные Британского фонда сердца говорят о том, что главным признаком сердечного приступа является дискомфорт в груди. Заподозрить приступ можно, если дискомфорт сохраняется продолжительное время и начинает распространяться на другие части тела.

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Женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин, потому что им сложнее распознать симптомы. Об этом рассказала американская медсестра из отделения сосудисто-сердечной хирургии Rose Medical Center Дженнифер Гайдош. «Симптомы сердечного приступа у женщин очень легко упустить из виду, потому что они не всегда похожи на типичные признаки проблем с сердцем, которые испытывают мужчины», — рассказала Дженнифер Гайдош. Ее цитирует «Ридус». Такие симптомы могут включать тошноту, расстройства желудка, усталость, головокружение и нарушение сна. Она отметила, что женщины больше думают о других людях, поэтому склонны игнорировать свое недомогание, что приводит к летальным исходам. Данные Британского фонда сердца говорят о том, что главным признаком сердечного приступа является дискомфорт в груди. Заподозрить приступ можно, если дискомфорт сохраняется продолжительное время и начинает распространяться на другие части тела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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