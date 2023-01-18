Медсестра из США рассказала, почему женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин

Медсестра из США: женщины склонны игнорировать симптомы сердечного приступа

18 января 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Женщины больше заботятся о других людях, поэтому могут не заметить у себя сердечный приступ, рассказали в США Фото: Илья Московец © URA.RU Женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин, потому что им сложнее распознать симптомы. Об этом рассказала американская медсестра из отделения сосудисто-сердечной хирургии Rose Medical Center Дженнифер Гайдош. «Симптомы сердечного приступа у женщин очень легко упустить из виду, потому что они не всегда похожи на типичные признаки проблем с сердцем, которые испытывают мужчины», — рассказала Дженнифер Гайдош. Ее цитирует «Ридус». Такие симптомы могут включать тошноту, расстройства желудка, усталость, головокружение и нарушение сна. Она отметила, что женщины больше думают о других людях, поэтому склонны игнорировать свое недомогание, что приводит к летальным исходам. Данные Британского фонда сердца говорят о том, что главным признаком сердечного приступа является дискомфорт в груди. Заподозрить приступ можно, если дискомфорт сохраняется продолжительное время и начинает распространяться на другие части тела.

Женщины умирают от сердечного приступа чаще мужчин, потому что им сложнее распознать симптомы. Об этом рассказала американская медсестра из отделения сосудисто-сердечной хирургии Rose Medical Center Дженнифер Гайдош. «Симптомы сердечного приступа у женщин очень легко упустить из виду, потому что они не всегда похожи на типичные признаки проблем с сердцем, которые испытывают мужчины», — рассказала Дженнифер Гайдош. Ее цитирует «Ридус». Такие симптомы могут включать тошноту, расстройства желудка, усталость, головокружение и нарушение сна. Она отметила, что женщины больше думают о других людях, поэтому склонны игнорировать свое недомогание, что приводит к летальным исходам. Данные Британского фонда сердца говорят о том, что главным признаком сердечного приступа является дискомфорт в груди. Заподозрить приступ можно, если дискомфорт сохраняется продолжительное время и начинает распространяться на другие части тела.