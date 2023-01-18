Сальдо заявил о перебрасывании ВСУ с херсонского направления в Донбасс

19 января 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Киев перебросил часть ВСУ в Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев перебросил часть ВСУ с херсонского направления в Донбасс. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», — сказал Сальдо, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас ВС РФ на линии боевого соприкосновения в Херсонской области ведут «контрбатарейную борьбу» с вражескими артиллеристами и минометчиками, которые атакуют мирные города. Ранее Сальдо предупредил о гуманитарной катастрофе в Херсоне. Ситуация на Херсонском направлении меняется в крайне неприятную для Украины сторону. Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Главная цель, по словам президента России Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.

Киев перебросил часть ВСУ с херсонского направления в Донбасс. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», — сказал Сальдо, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас ВС РФ на линии боевого соприкосновения в Херсонской области ведут «контрбатарейную борьбу» с вражескими артиллеристами и минометчиками, которые атакуют мирные города. Ранее Сальдо предупредил о гуманитарной катастрофе в Херсоне. Ситуация на Херсонском направлении меняется в крайне неприятную для Украины сторону. Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Главная цель, по словам президента России Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.