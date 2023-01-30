Фронтовая сводка за неделю: армия РФ выбивает ВСУ с Угледара и окружает в Бахмуте

Армия РФ продолжает продвигаться в Угледаре и Бахмуте, уточняют военкоры URA.RU
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С 23 января начались активные боевые действия в Уледаре (Донецкая область), в ходе которые российские солдаты выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с первых позиций. Что касается ситуации в Бахмуте (Артемовске), армия РФ начала окружать ВСУ с юга и севера. URA.RU, совместно с военными корреспондентами, приводит главные новости о спецоперации за неделю в своей фронтовой сводке.
- По словам военного корреспондента URA.RU Евгения Линина, 23 января начались бои за Угледар, в ходе которых ряд участков противника был продавлен российскими штурмовыми группами. К вечеру 25 января, ВСУ были выбиты с позиций и те были вынуждены отойти к черте города.
- На донецком направлении также активно проходят боевые столкновения. Это касается как города Марьинка, так и линии Невельское — Водяное. Также бои продолжаются в Бахмуте. Армия РФ окружает ВСУ с нескольких сторон. С юга российские солдаты прорываются в сторону населенного пункта Красное, а с севера — выходят к населенному пункту Ягодное. Также армия РФ освободила населенный пункт Белогоровка на севере Донецкой народной республики (ДНР).
- Как рассказал военкор URA.RU Сергей Саблин, за последнюю неделю на Херсонском направлении украинские войска предпринял несколько попыток высадится на левый берег Днепра, но были уничтожены. Также корреспондент отмечает, что ВСУ продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Херсонской области, в частности — Новой Каховки и Алешки.
- На запорожском направлении темпы наступления снизились. По словам корреспондента, ВСУ перебросили в Запорожье свои силы с Херсонского направления. Предположительно, российской армии противостоят более 40 тысяч украинских бойцов. В целом, за последнюю неделю уничтожено более 15-ти дальнобойных гаубиц американского производства и более 500 человек живой силы врага.
- На луганском направлении также продолжаются ожесточенные бои вдоль трассы Кременная — Сватово. Это стратегический объект на северо-западе Луганской Народной республики (ЛНР). Военкор агентства Николай Кислов передает, что на некоторых участках трассы противник старается удерживать свои позиции, но армия РФ продолжает успешное продвижение на запад.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Также глава государства обозначил, что в ходе СВО Россия защищает свои исторические территории.
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