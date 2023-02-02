Лаврова, Небензю и Конашенкова вызвали в суд

РБК: Лавров, Небензя и Конашенков получили повестки в суд

02 февраля 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков проходит свидетелем по делу о «Протестном МГУ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, глава МИД РФ Сергей Лавров и постпред России в ООН Василий Небензя вызваны в суд по делу «Протестного МГУ». Фото извещений опубликовала адвокат автора telegram-канала Мария Эйсмонт. «Судья Тимирязевского районного суда Москвы выписала повестки для представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, министра иностранных дел Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи с требованием явиться в суд по делу автора телеграм-канала „Протестный МГУ“ Дмитрия Иванова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)», — передают журналисты издания РБК. РБК обратилось в Минобороны и в МИД РФ. На момент публикации комментариев не поступало. Пресс-служба Тимирязевского суда прокомментировала ситуацию: извещения были направлены для осуществления процессуальных обязанностей сторонами дела. На судебное заседание могут явиться их представители. Дмитрий Иванов — студент МГУ и автор telegram-канала «Протестный МГУ», который публиковал информацию о нарушении прав учащихся. Автора канала обвиняют в распространении фейков о российской армии. В «Протестном МГУ» появлялась информация о преступлениях, которые якобы совершали российские военные. Иванов был признан иноагентом в сентябре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, глава МИД РФ Сергей Лавров и постпред России в ООН Василий Небензя вызваны в суд по делу «Протестного МГУ». Фото извещений опубликовала адвокат автора telegram-канала Мария Эйсмонт. «Судья Тимирязевского районного суда Москвы выписала повестки для представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, министра иностранных дел Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи с требованием явиться в суд по делу автора телеграм-канала „Протестный МГУ“ Дмитрия Иванова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)», — передают журналисты издания РБК. РБК обратилось в Минобороны и в МИД РФ. На момент публикации комментариев не поступало. Пресс-служба Тимирязевского суда прокомментировала ситуацию: извещения были направлены для осуществления процессуальных обязанностей сторонами дела. На судебное заседание могут явиться их представители. Дмитрий Иванов — студент МГУ и автор telegram-канала «Протестный МГУ», который публиковал информацию о нарушении прав учащихся. Автора канала обвиняют в распространении фейков о российской армии. В «Протестном МГУ» появлялась информация о преступлениях, которые якобы совершали российские военные. Иванов был признан иноагентом в сентябре 2022 года.