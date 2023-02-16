Экс-посол Великобритании указал на вину Запада в конфликте на Украине

Экс-посол Британии Брентон: Запад, заманивая Украину в НАТО, стал виновником начала конфликта
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Заманивая Украину в НАТО, Запад способствовал началу конфликта на ее территории, заявил Тони Брентон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Посол США в Москве предупреждал о том, что вступление Украины в НАТО будет встречено Россией очень болезненно, но Запад не обратил внимания на это и продолжил свою игру, тем самым способствовав началу конфликта. Об этом рассказал бывший посол Великобритании в России Сэр Тони Брентон.

«Вина Запада в том, что они отказались осознавать опасность своих действий. Посол США в Москве в 2008 году Билл Бернс сообщал Вашингтону, что вступление Украины в НАТО будет самой яркой из всех красных линий для российской элиты», — рассказал Брентон британской газете Financial Times. Он добавил, что власти западных стран не обратили внимания на эти предупреждения и продолжили ранее намеченный курс, что повлияло на начало конфликта на Украине.

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, что вступление Украины в НАТО поставит альянс на грань прямого военного столкновения с Россией. Обозреватель American Thinker Александр Марковский выразил мнение, что желание присоединится к Североатлантическому альянсу может превратить Украину в пустыню, передает RT. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявлял, что членство Украины в НАТО стало бы оправданным исходом кризиса, сообщает «Национальная служба новостей».

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Посол США в Москве предупреждал о том, что вступление Украины в НАТО будет встречено Россией очень болезненно, но Запад не обратил внимания на это и продолжил свою игру, тем самым способствовав началу конфликта. Об этом рассказал бывший посол Великобритании в России Сэр Тони Брентон. «Вина Запада в том, что они отказались осознавать опасность своих действий. Посол США в Москве в 2008 году Билл Бернс сообщал Вашингтону, что вступление Украины в НАТО будет самой яркой из всех красных линий для российской элиты», — рассказал Брентон британской газете Financial Times. Он добавил, что власти западных стран не обратили внимания на эти предупреждения и продолжили ранее намеченный курс, что повлияло на начало конфликта на Украине. Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, что вступление Украины в НАТО поставит альянс на грань прямого военного столкновения с Россией. Обозреватель American Thinker Александр Марковский выразил мнение, что желание присоединится к Североатлантическому альянсу может превратить Украину в пустыню, передает RT. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявлял, что членство Украины в НАТО стало бы оправданным исходом кризиса, сообщает «Национальная служба новостей».
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