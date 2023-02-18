Украинская разведка посоветовала тем, кто верит в победу России, паковать чемоданы

На Украине крымчанам предложили паковать чемоданы, если они верят в победу России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Крыма, которые верят в победу России, пора уезжать с полуострова. Такой совет крымчанам дал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Им пора собирать вещи.

«А для тех, кто продолжает верить в так называемую непобедимость России и в то, что Россия якобы оккупировала Крым „навсегда“, могу дать дружеский совет паковать чемоданы», — заявил Вадим Скибицкий украинскому изданию «Армия информ». Он также сообщил, что Крымский мост «не вечный».

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. В США считают, что Украина не будет пытаться захватить Крым военным путем, потому что в стране существует определенный консенсус на этот счет, передает Nation News. Если Киев и попытается вернуть Крым, то это произойдет в результате переговоров.