Американский конгрессмен заявил, что у Украины есть консенсус по Крыму

Конгрессмен США Адам Смит: вопрос Крыма для Украины будет решен через переговоры

18 февраля 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Крымский вопрос будет решен через переговоры, считает Конгрессмен Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не станет возвращать Крым военным путем из-за существующего консенсуса по вопросу полуострова. Такое мнение высказал американский конгрессмен от демократической партии Адам Смит после Мюнхенской конференции по безопасности. Он считает, что конфликт будет решен через переговоры. «Я думаю, что существует больше консенсуса в отношении того, что люди понимают, что Украина не собирается возвращать Крым военным путем», — заявил Адам Смит, его цитирует издание Politico. Смит считает, что вооруженное решение вопроса привело бы к большим потерям в украинской армии, потому что Россия выстроила мощную систему обороны на полуострове и будет защищать свои территории. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд высказалась в поддержку украинского наступления на Крым, передает Nation News. Она назвала российские военные базы в Крыму легитимными мишенями для ВСУ, сообщает RT. По ее мнению, Украина не сможет чувствовать себя в безопасности, пока не решит вопрос по Крыму, ее слова цитирует «Национальная служба новостей». В России отреагировали на ее заявление. Политолог Александр Михайлов уверен, что любая атака на российские территории в любом случае повлечет ответные меры, рассказывает «Утро.ру».

Украина не станет возвращать Крым военным путем из-за существующего консенсуса по вопросу полуострова. Такое мнение высказал американский конгрессмен от демократической партии Адам Смит после Мюнхенской конференции по безопасности. Он считает, что конфликт будет решен через переговоры. «Я думаю, что существует больше консенсуса в отношении того, что люди понимают, что Украина не собирается возвращать Крым военным путем», — заявил Адам Смит, его цитирует издание Politico. Смит считает, что вооруженное решение вопроса привело бы к большим потерям в украинской армии, потому что Россия выстроила мощную систему обороны на полуострове и будет защищать свои территории. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд высказалась в поддержку украинского наступления на Крым, передает Nation News. Она назвала российские военные базы в Крыму легитимными мишенями для ВСУ, сообщает RT. По ее мнению, Украина не сможет чувствовать себя в безопасности, пока не решит вопрос по Крыму, ее слова цитирует «Национальная служба новостей». В России отреагировали на ее заявление. Политолог Александр Михайлов уверен, что любая атака на российские территории в любом случае повлечет ответные меры, рассказывает «Утро.ру».