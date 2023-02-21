Минобороны РФ опровергло сообщения о блокировке поставок боеприпасов для СВО

Министерство обороны России отрицает, что поставки боеприпасов штурмовикам под Артемовск были заблокированы. По данным ведомства, обеспечение бойцов оружием находится в приоритете.
«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности. Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», — сообщается в telegram-канале Минобороны.
По информации ведомства, штурмовые отряды с 18 по 20 февраля получили более 1,6 тысяч реактивных снарядов к системам залпового огня, более 10,1 тысяч боеприпасов для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков. С 25 февраля начнутся поставки боеприпасов на март в соответствии с поданной заявкой. В Минобороны отметили, что за 2022 год штурмовики были обеспечены боеприпасами на 140%.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания столкнулась с дефицитом боеприпасов. Он отметил, что решить эту проблему ему не удается, несмотря на обширные связи.
Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года. Спустя год президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что России и дальше будет отодвигать угрозы от своих границ.
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Министерство обороны России отрицает, что поставки боеприпасов штурмовикам под Артемовск были заблокированы. По данным ведомства, обеспечение бойцов оружием находится в приоритете. «Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности. Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», — сообщается в telegram-канале Минобороны. По информации ведомства, штурмовые отряды с 18 по 20 февраля получили более 1,6 тысяч реактивных снарядов к системам залпового огня, более 10,1 тысяч боеприпасов для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков. С 25 февраля начнутся поставки боеприпасов на март в соответствии с поданной заявкой. В Минобороны отметили, что за 2022 год штурмовики были обеспечены боеприпасами на 140%. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания столкнулась с дефицитом боеприпасов. Он отметил, что решить эту проблему ему не удается, несмотря на обширные связи. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года. Спустя год президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что России и дальше будет отодвигать угрозы от своих границ.