Минобороны РФ опровергло сообщения о блокировке поставок боеприпасов для СВО

22 февраля 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ назвали поставку боеприпасов приоритетным направлением Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России отрицает, что поставки боеприпасов штурмовикам под Артемовск были заблокированы. По данным ведомства, обеспечение бойцов оружием находится в приоритете. «Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности. Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», — сообщается в telegram-канале Минобороны. По информации ведомства, штурмовые отряды с 18 по 20 февраля получили более 1,6 тысяч реактивных снарядов к системам залпового огня, более 10,1 тысяч боеприпасов для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков. С 25 февраля начнутся поставки боеприпасов на март в соответствии с поданной заявкой. В Минобороны отметили, что за 2022 год штурмовики были обеспечены боеприпасами на 140%. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания столкнулась с дефицитом боеприпасов. Он отметил, что решить эту проблему ему не удается, несмотря на обширные связи. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года. Спустя год президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что России и дальше будет отодвигать угрозы от своих границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство обороны России отрицает, что поставки боеприпасов штурмовикам под Артемовск были заблокированы. По данным ведомства, обеспечение бойцов оружием находится в приоритете. «Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности. Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», — сообщается в telegram-канале Минобороны. По информации ведомства, штурмовые отряды с 18 по 20 февраля получили более 1,6 тысяч реактивных снарядов к системам залпового огня, более 10,1 тысяч боеприпасов для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков. С 25 февраля начнутся поставки боеприпасов на март в соответствии с поданной заявкой. В Минобороны отметили, что за 2022 год штурмовики были обеспечены боеприпасами на 140%. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания столкнулась с дефицитом боеприпасов. Он отметил, что решить эту проблему ему не удается, несмотря на обширные связи. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года. Спустя год президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что России и дальше будет отодвигать угрозы от своих границ.