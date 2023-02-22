В украинской разведке назвали срок решающих боев с Россией

Глава украинской разведки Буданов: решающие бои на Украине произойдут до конца весны
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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Кирилл Буданов спрогнозировал решающие бои на Украине до конца весны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия проведет решающие бои против ВСУ в период с середины весны до начала лета. Такой прогноз сделал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«С середины и до конца весны будут решающие бои», — спрогнозировал Кирилл Буданов в интервью украинскому Forbes. Он пояснил, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте. Также он считает, что Россия уже начала активные действия.

В США рассказали, что российская армия готовит условия для нового наступления в Донбассе. С таким мнением выступил бывший глава ЦРУ Дэвид Петриус, передает RT. Он спрогнозировал, что начало нового наступления российской армии якобы начнется с ЛНР.

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Российская армия проведет решающие бои против ВСУ в период с середины весны до начала лета. Такой прогноз сделал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «С середины и до конца весны будут решающие бои», — спрогнозировал Кирилл Буданов в интервью украинскому Forbes. Он пояснил, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте. Также он считает, что Россия уже начала активные действия. В США рассказали, что российская армия готовит условия для нового наступления в Донбассе. С таким мнением выступил бывший глава ЦРУ Дэвид Петриус, передает RT. Он спрогнозировал, что начало нового наступления российской армии якобы начнется с ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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