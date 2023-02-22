В украинской разведке назвали срок решающих боев с Россией

Российская армия проведет решающие бои против ВСУ в период с середины весны до начала лета. Такой прогноз сделал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«С середины и до конца весны будут решающие бои», — спрогнозировал Кирилл Буданов в интервью украинскому Forbes. Он пояснил, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте. Также он считает, что Россия уже начала активные действия.
В США рассказали, что российская армия готовит условия для нового наступления в Донбассе. С таким мнением выступил бывший глава ЦРУ Дэвид Петриус, передает RT. Он спрогнозировал, что начало нового наступления российской армии якобы начнется с ЛНР.
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Российская армия проведет решающие бои против ВСУ в период с середины весны до начала лета. Такой прогноз сделал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «С середины и до конца весны будут решающие бои», — спрогнозировал Кирилл Буданов в интервью украинскому Forbes. Он пояснил, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте. Также он считает, что Россия уже начала активные действия. В США рассказали, что российская армия готовит условия для нового наступления в Донбассе. С таким мнением выступил бывший глава ЦРУ Дэвид Петриус, передает RT. Он спрогнозировал, что начало нового наступления российской армии якобы начнется с ЛНР.