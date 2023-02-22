В украинской разведке назвали срок решающих боев с Россией Глава украинской разведки Буданов: решающие бои на Украине произойдут до конца весны 22 февраля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 + Кирилл Буданов спрогнозировал решающие бои на Украине до конца весны Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия проведет решающие бои против ВСУ в период с середины весны до начала лета. Такой прогноз сделал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «С середины и до конца весны будут решающие бои», — спрогнозировал Кирилл Буданов в интервью украинскому Forbes. Он пояснил, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте. Также он считает, что Россия уже начала активные действия. В США рассказали, что российская армия готовит условия для нового наступления в Донбассе. С таким мнением выступил бывший глава ЦРУ Дэвид Петриус, передает RT. Он спрогнозировал, что начало нового наступления российской армии якобы начнется с ЛНР. Российская армия проведет решающие бои против ВСУ в период с середины весны до начала лета. Такой прогноз сделал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «С середины и до конца весны будут решающие бои», — спрогнозировал Кирилл Буданов в интервью украинскому Forbes. Он пояснил, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте. Также он считает, что Россия уже начала активные действия. В США рассказали, что российская армия готовит условия для нового наступления в Донбассе. С таким мнением выступил бывший глава ЦРУ Дэвид Петриус, передает RT. Он спрогнозировал, что начало нового наступления российской армии якобы начнется с ЛНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям