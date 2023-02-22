22 февраля 2023

Миграционные службы ЕС бьют тревогу из-за украинцев

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
Миграционные службы ЕС оказались под сильным давлением из-за беженцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинцы, которые в прошлом году получили временную защиту в странах Евросоюза (около 4 млн), а также еще порядка миллиона человек, обратившихся за получением статуса беженцев, привели к давлению на национальные миграционные службы. Об этом говорится в коммюнике Европейского агентства по вопросам предоставления убежища.

«В 2022 году около 966 тысяч заявок на получение статуса беженца были поданы в Евросоюз, что на 50% больше, чем в 2021 году. Плюс к этому 4 млн бежавших из Украины получили временную защиту», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что 5 млн человек, которые ищут защиты в Евросоюзе, оказали существенное давление на национальные системы по приему беженцев. Больше всего запросов на получение статуса беженца подали сирийцы, афганцы и выходцы из Турции и Венесуэлы.

Ранее жители Польши за последние полгода существенно хуже стали относиться к украинским беженцам. В этом признались почти 70% опрошенных респондентов. URA.RU писало о военном эксперте Андрее Марочко, который озвучивал, что украинцев, уехавших в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Украинцы, которые в прошлом году получили временную защиту в странах Евросоюза (около 4 млн), а также еще порядка миллиона человек, обратившихся за получением статуса беженцев, привели к давлению на национальные миграционные службы. Об этом говорится в коммюнике Европейского агентства по вопросам предоставления убежища. «В 2022 году около 966 тысяч заявок на получение статуса беженца были поданы в Евросоюз, что на 50% больше, чем в 2021 году. Плюс к этому 4 млн бежавших из Украины получили временную защиту», — отмечается в сообщении. При этом уточняется, что 5 млн человек, которые ищут защиты в Евросоюзе, оказали существенное давление на национальные системы по приему беженцев. Больше всего запросов на получение статуса беженца подали сирийцы, афганцы и выходцы из Турции и Венесуэлы. Ранее жители Польши за последние полгода существенно хуже стали относиться к украинским беженцам. В этом признались почти 70% опрошенных респондентов. URA.RU писало о военном эксперте Андрее Марочко, который озвучивал, что украинцев, уехавших в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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