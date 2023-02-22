Миграционные службы ЕС бьют тревогу из-за украинцев

22 февраля 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Миграционные службы ЕС оказались под сильным давлением из-за беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы, которые в прошлом году получили временную защиту в странах Евросоюза (около 4 млн), а также еще порядка миллиона человек, обратившихся за получением статуса беженцев, привели к давлению на национальные миграционные службы. Об этом говорится в коммюнике Европейского агентства по вопросам предоставления убежища. «В 2022 году около 966 тысяч заявок на получение статуса беженца были поданы в Евросоюз, что на 50% больше, чем в 2021 году. Плюс к этому 4 млн бежавших из Украины получили временную защиту», — отмечается в сообщении. При этом уточняется, что 5 млн человек, которые ищут защиты в Евросоюзе, оказали существенное давление на национальные системы по приему беженцев. Больше всего запросов на получение статуса беженца подали сирийцы, афганцы и выходцы из Турции и Венесуэлы. Ранее жители Польши за последние полгода существенно хуже стали относиться к украинским беженцам. В этом признались почти 70% опрошенных респондентов. URA.RU писало о военном эксперте Андрее Марочко, который озвучивал, что украинцев, уехавших в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинцы, которые в прошлом году получили временную защиту в странах Евросоюза (около 4 млн), а также еще порядка миллиона человек, обратившихся за получением статуса беженцев, привели к давлению на национальные миграционные службы. Об этом говорится в коммюнике Европейского агентства по вопросам предоставления убежища. «В 2022 году около 966 тысяч заявок на получение статуса беженца были поданы в Евросоюз, что на 50% больше, чем в 2021 году. Плюс к этому 4 млн бежавших из Украины получили временную защиту», — отмечается в сообщении. При этом уточняется, что 5 млн человек, которые ищут защиты в Евросоюзе, оказали существенное давление на национальные системы по приему беженцев. Больше всего запросов на получение статуса беженца подали сирийцы, афганцы и выходцы из Турции и Венесуэлы. Ранее жители Польши за последние полгода существенно хуже стали относиться к украинским беженцам. В этом признались почти 70% опрошенных респондентов. URA.RU писало о военном эксперте Андрее Марочко, который озвучивал, что украинцев, уехавших в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).