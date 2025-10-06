У Ходорковского* конфисковали землю на Рублевке

Мещанский районный суд Москвы конфисковал земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* в подмосковной Жуковке. Формальным владельцем земли является скрывающийся от следствия бывший совладелец ЮКОСа Владимир Дубов.
«Иск [ФССП] удовлетворить, изъять земельный участок в доход государства», — огласила решение судья. Ее слова приводит РИА Новости.
По данным приставов, зарегистрированный на Дубова участок на Рублевке принадлежит Ходорковскому. С него сейчас взыскивают деньги по двум приговорам. Самого Дубова еще в 2012 году заочно приговорили к восьми годам колонии за хищение средств из бюджета.
О планах изъять землю Ходорковского в доход государства было известно еще летом. А в 2024 год с его счетов и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева изъяли 1,4 млрд рублей. Всего было конфисковано активов 10 млрд рублей.
*Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ
