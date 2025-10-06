У Ходорковского* конфисковали землю на Рублевке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Ходорковского была земля на Рублевке
У Ходорковского была земля на Рублевке Фото:

Мещанский районный суд Москвы конфисковал земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* в подмосковной Жуковке. Формальным владельцем земли является скрывающийся от следствия бывший совладелец ЮКОСа Владимир Дубов. 

«Иск удовлетворить, изъять земельный участок в доход государства», — огласила решение судья. С 

«Иск [ФССП] удовлетворить, изъять земельный участок в доход государства», — огласила решение судья. Ее слова приводит РИА Новости. 

По данным приставов, зарегистрированный на Дубова участок на Рублевке принадлежит Ходорковскому. С него сейчас взыскивают деньги по двум приговорам. Самого Дубова еще в 2012 году заочно приговорили к восьми годам колонии за хищение средств из бюджета. 

О планах изъять землю Ходорковского в доход государства было известно еще летом. А в 2024 год с его счетов и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева изъяли 1,4 млрд рублей. Всего было конфисковано активов 10 млрд рублей.

*Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мещанский районный суд Москвы конфисковал земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* в подмосковной Жуковке. Формальным владельцем земли является скрывающийся от следствия бывший совладелец ЮКОСа Владимир Дубов.  «Иск удовлетворить, изъять земельный участок в доход государства», — огласила решение судья. С  «Иск [ФССП] удовлетворить, изъять земельный участок в доход государства», — огласила решение судья. Ее слова приводит РИА Новости.  По данным приставов, зарегистрированный на Дубова участок на Рублевке принадлежит Ходорковскому. С него сейчас взыскивают деньги по двум приговорам. Самого Дубова еще в 2012 году заочно приговорили к восьми годам колонии за хищение средств из бюджета.  О планах изъять землю Ходорковского в доход государства было известно еще летом. А в 2024 год с его счетов и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева изъяли 1,4 млрд рублей. Всего было конфисковано активов 10 млрд рублей. *Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...